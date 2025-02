Hrana românilor

Directorul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, dr. Mihai Voloșeniuc, a atras atenția asupra creșterii deficitului alimentar cu care se confruntă România, importurile de produse alimentare depășind cu mult exporturile în acest domeniu.

Invitat la matinalul „Prima oră”, realizat de jurnalista Adriana Dascălu Bulină, de la televiziunea Intermedia, doctorul Voloșeniuc a arătat că deficitul între „hrana pe care o exportăm și cea pe care o importăm depășește 3 miliarde de euro”, pe primele trei locuri plasându-se carnea de porc, produsele de panificație și patiserie, apoi produsele lactate.

Potrivit doctorului veterinar Voloșeniuc, cel mai mare deficit, de peste 700 de milioane de euro, este la carnea de porc: „din 10 porci care se consumă în România, 7 provin din import”. Dr. Voloșeniuc prognozează că situația va fi și mai gravă deoarece la începutul anului în țară a apărut din nou un focar de pestă porcină africană, la una dintre cele mai mari ferme de porci, de la Constanța, cu un efectiv de 49.000 de capete, cu consecință uciderea animalelor și închiderea fermei, pentru eradicarea focarului.

În județul Suceava, tot în acest an, cea mai importantă fermă de reproducție a fost distrusă într-un incendiu, iar asta se va resimți de asemenea pe piața de carne de porc.

Mai mult decât atât, a afirmat medicul, din cei 30% care înseamnă producție internă, 40% este reprezentat de produse rezultate din creșterea purceilor aduși tot din import. „Nu producem suficienți purcei, avem o mare problemă pe maternități, pe reproducere. La țară, crescătorii erau persoane în vârstă, care s-au dus sau nu mai au putere să crească animale și sunt foarte puțini tineri care o mai fac. Am înțeles că ministerul va veni cu un program de sprijinire a acestui sector”, a declarat dr. Voloșeniuc.

O veste bună vine de la ferma de porci de la Verești, cu un efectiv de 30.000 de capete, care după vânzarea ultimului exemplar din acest lot va fi dezinfectată și repopulată. Șeful DSVSA a afirmat că proprietarul dorește să investească într-o mare fermă de reproducție pentru că la acest moment „este tributar importului și este foarte greu să aduci purcei din Germania, din Danemarca, din orice țară europeană, este total neproductiv, cu tot ceea ce înseamnă transport, centre intermediare, risc de îmbolnăvire”.

După deficitul la carnea de porc vine cel de la produse de panificație și de patiserie, „biscuiții și produsele de panificație și patiserie congelate care se coc rapid, care se cifrează la 400-500 de milioane de euro”. „Suntem exportatorul de grâu nr. 1 din Europa și importăm biscuiți. Intră în țară 30 de camioane pe săptămână cu aluat congelat”, susține medicul.

Pe locul trei este deficitul la producția de lactate, care se cifrează la peste 500 de milioane de euro. La legume și fructele este un deficit de 700-800 de milioane de euro, la toate cele enumerate adăugându-se peștele și produsele din pește și alte produse alimentare procesate din import.

La carne de pasăre și de oaie stăm bine

„Singurele specii la care stăm foarte bine sunt pasăre, unde producem mai mult decât necesarul și chiar exportăm, și ovinele, unde stăm foarte bine, dar acesta din urmă este un domeniu foarte încercat cu pesta micilor rumegătoare”, a spus dr. Voloșeniuc.

Deocamdată, în România nu a fost declarat oficial vreun focar de pesta micilor rumegătoare, însă boala a fost confirmată la un centru de carantină din Ungaria, la animale provenite dintr-un centru de îngrășare din Arad. Ancheta epidemiologică va stabili dacă animalele erau bolnave la plecarea din România.

Deși pentru această boală există vaccin, inclusiv la nivelul Comisiei Europene, pentru utilizare trebuie aprobări speciale și administrarea vine la pachet cu restricții de export în unele țări, or România exportă anual cca 5 milioane de ovine în viu, conform șefului DSV Suceava.

„Cererea este imensă pe această piață, prețul la miel în acest an este mai mare decât cel de anul trecut, ceea ce înseamnă că este o cerere puternică din partea țărilor arabe. Numai țările din Regatul Arabiei Saudite au spus că au nevoie de 15 milioane de berbecuți pe an. Nu avem de unde să dăm atâta, deși capacitate ar exista. Dacă am tura motoarele la maximum, în câțiva ani am putea face asta. Este o specie care are viitor”, a afirmat dr. Voloșeniuc.

Acesta face apel la toți crescătorii de porci și ovine, precum și la toți medicii veterinari din județ, să identifice cât mai repede orice focar de boală pentru a-l lichida în fază incipientă și cu costuri cât mai mici. „Dacă nu identificăm focarul în faza inițială și îl ținem ascuns, mai apare unul și la vecinul acesta și la vecinul celălalt și am pierdut bătălia. Se poate ajunge la uciderea tuturor porcilor din gospodărie și, cel mai grav, dacă ai în jurul unei ferme focare multiple, este aproape imposibil să nu scapi virusul și în interiorul fermelor comerciale, care și așa sunt puține. Crescătorii să sesizeze medicul veterinar la orice formă de boală și să colaboreze cu serviciile sanitar-veterinare pentru că este singurul mod în care putem să acționăm rapid”, a mai pus medicul.

Afirmațiile sunt confirmate de o analiză realizată pe baza datelor Institutului Național de Statistică, la începutul acestui an de publicația Economica.net, https://www.economica.net, care arată că România a ajuns în primele zece luni ale anului trecut la un deficit cu produse agroalimentare de peste 2,5 miliarde de euro, de 2,6 ori mai mare față de perioada similară a anului precedent. Importurile au avut un plus de 3,4%, iar exporturile s-au diminuat cu 11,8%. Analiza evidențiază că România a cumpărat în primele zece luni ale anului 2024 mâncare și animale vii în valoare 11,5 miliarde de euro, în timp ce exporturile s-au diminuat cu până la 9 miliarde de euro. Produsele lactate cu cea mai mare pondere la import sunt brânza și cașul, care au revenit pe locul trei. În ceea ce privește exporturile, România a exportat în perioada analizată 6,1 milioane de tone de grâu în valoare de 1,3 miliarde de euro, mai puțin cu 8,5% față de anul anterior. Pe locul doi la export sunt produsele care conțin tutun, cu un excedent de 975,1 milioane de euro, pe fondul unor exporturi de 1 miliard de euro, față de 906,3 milioane de euro anul anterior, precum și țigările de foi care au contrabalansat comercial România cu 594,6 milioane de euro.