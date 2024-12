Luna cadourilor

Nu mai puțin de 150 de copii din comuna Moara au primit cadouri în cursul zilei de vineri, 13 decembrie. Acțiunea s-a derulat în fața sediului Primăriei Moara, acolo unde a fost amenajată o scenă care amintește de Nașterea Domnului.

Pachetele au fost aduse de membrii Asociației Masa Rotundă 4 Suceava și au fost oferite în special copiilor care provin din familii cu probleme sociale.

”Este al zecelea an de când oferim cadouri, iar în alt sistem chiar mai mult, pentru că am gândit-o la modul de a bucura niște copii de la Casa de Copii <Colț Alb>. Am făcut-o cu plăcere și încet-încet s-a extins. Cadourile vin și din Danemarca, dar contribuim și noi. Cadourile sunt făcute de așa manieră încât membrii noștri și prietenii noștri își mobilizează copiii și ei fac aceste cadouri pentru că știu ei ce își doresc și pun acolo în cutie, iar împreună cu părinții le împachetează frumos și ajung unde trebuie și în felul acesta spunem că avem bucurie într-o cutie”, a mărturisit George Petrescu, fondatorul Mesei Rotunde 4 Suceava.

Asociația a oferit cadouri nu doar copiilor din comuna Moara, ci și din alte sate, cum ar fi Preutești, Cornu Luncii, Bănești, Șcheia, Horodniceni, Bălăceana, Iaslovăț, și de la Școala Specială de la Gura Humorului.

În total, la copiii din județul Suceava anul acesta au ajuns sau vor ajunge circa 4.000 de cadouri, care conțin rechizite, articole de igienă, jucării și dulciuri.

”Este o acțiune pe care vrem să o continuăm, să bucurăm acești copii. Pentru noi este o onoare și o mândrie să putem fi parte a acestui proiect transfrontalier. Asociația noastră, Masa Rotundă 4 Suceava, face parte dintr-o asociație națională și multinațională, cu membri în aproape toate colțurile lumii. Acest tip de acțiunea se derulează în România din trei direcții: în partea de nord-est, Suceava, Botoșani, Iași, colaborăm cu colegii noștri din Danemarca, iar colegii din țară, cu reprezentanți din Austria și Germania”, a arătat Adrian Pașnicuțu, președintele din acest an al Mesei Rotunde 4 Suceava.

Mai trebuie spus că pachetele erau ordonate pe categorii de vârstă, dar și în funcție de sex, astfel încât cadourile să fie cât mai potrivite.

Prezent la acțiunea de vineri, primarul din Moara, Eduard Dziminschi, a mulțumit membrilor asociației pentru inițiativă și a spus că astfel de gesturi sunt o dovadă că oamenii pot fi alături de cei mai puțin favorizați de soartă.