6 septembrie – 13 octombrie

La Mansarda Muzeului Arta Lemnului (MAL) Câmpulung Moldovenesc va avea loc vineri, 6 septembrie 2024, la ora 18:00, vernisajul expoziției temporare de artă textilă intitulată „Akuniighini". Este vorba de colecția de creații a artistei Luciana Georgescu. Peste 50 de lămpi hand-made, inspirate din experiența artistei ca designer de interior, își propun să creeze „o atmosferă hygge - filosofia nordică a stării de bine” sau, folosind un cuvânt inventat de Luciana, „akuniighini". Lucrările pot fi admirate la MAL în perioada 6 septembrie - 13 octombrie 2024.

Conform datelor furnizate de reprezentanții Muzeului Arta Lemnului, Luciana Georgescu este la prima expoziție personală, care se dovedește a fi surprinzător de puternică, folosind culorile și texturile ca instrumente de limbaj. Alături de lămpile decorative, instalația este completată de piese sculpturale care combină materiale inedite cu fibrele naturale, propunând vizitatorului o călătorie naturală, firească, printre culori și texturi, cu un zâmbet de încântare menit să dăinuie. „Lămpile mele sunt prima formă de exprimare pe care am explorat-o suficient încât să pot spune că știu ce reprezintă. Sunt lumină, culoare, veselie, zâmbet, textură, atingere, frumos și prețios în același obiect, dar fără pretenții. Natural, curgător, ca limba noastră, complex și subtil, vioi și expresiv. Fiecare lampă este o propoziție stilistică, parte dintr-o frază pe care uneori am avut inspirația să o duc până la capăt, sau un enunț stilistic independent, prea puternic pentru a suporta o juxtapunere. Mă interesează conceptul <hygge>, pe care am îndrăznit să îl traduc în română: <akuniighini>. Poate și puțin ironic, deși dulceața dialectului bucovinean mă încântă și mă ajută să îmi definesc identitatea. Tot ce fac este orientat către starea de bine, indusă de fluxul concertat al stimulilor vizuali și tactili", a spus Luciana Georgescu, născută în Câmpulung Moldovenesc și stabilită de mai mulți ani în Capitală.