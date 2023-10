Spectacol

Vineri, 20 octombrie 2023, la Casa de Cultură a municipiului Rădăuți s-a desfășurat un eveniment așteptat cu nerăbdare în rândul tinerilor: Balul Bobocilor de la Colegiul ,,Andronic Motrescu” Rădăuți. Anul acesta, tema aleasă a avut o tentă glamour, sofisticată și amuzantă în același timp: ”Barbie’s World - Să privim lumea în roz!”, o scurtă evadare din monotonia existenței cotidiene.

Barbie și Ken, pe scena din Rădăuți

Coordonați de profesorii Amalia Hurjui și Daniel Ionasciuc, precum și de talentata coregrafă Denisa Mereșan, bobocii s-au identificat cu diversele ipostaze ale personajelor Barbie și Ken, evoluând într-un spectacol reușit, plin de armonie și culoare.

Cele 11 perechi au fost sprijinite în evoluția lor pe scenă de reprezentanții claselor a XII-a: Eliza Nichitean, Marian Cernovschi, Alina Afrăsinei, Andrei Mitric, Denisa Niculcea, Bianca Popescu, Roberta Puha, Alessandro Bîzgan, Manuela Golescu și Irina Golescu, primii patru fiind și prezentatorii acestui eveniment. Probele concursului au pus la încercare aptitudinile artistice, spontaneitatea și creativitatea bobocilor, variind de la proba de vals la proba de talent, proba întrebărilor și proba surpriză.

Dansul contemporan, dansul cu tentă etno, baletul romantic, măiestria sportivă, interpretarea vocală și pantomima s-au îmbinat în evoluția scenică a celor 22 de concurenți.

Acestora li s-au alăturat și alți artiști, apreciați cu entuziasm de publicul prezent în sală: solista Eliza Nichitean, coregrafa Valentina Clipa - alături de Gianina Micliuc și Eduard Mihaiuc, coregrafa Denisa Mereșan însoțită de trupa sa de dansatori, DJ Mug, cu toții oferind reprezentații de cântec și dans contemporan pline de talent și dinamism.

Ansamblul ,,Florile Bucovinei”, în memoria celor patru membri decedați în această vară

O surpriză a serii a fost reprezentația dată de ansamblul popular ,,Florile Bucovinei” – Eliza Nichitean, prezentatoare a balului și membră a trupei de dansuri transmițând un mesaj emoționant: ,,Am ales să dansăm în cadrul acestui spectacol, chiar dacă tradiția autohtonă nu ține de tema Balului Bobocilor, pentru a onora amintirea colegilor noștri: Robert, Ioana, Maria și Andrei, care au plecat dintre noi într-un mod atât de dureros și de neașteptat în această vară. Știm că de undeva, de sus, ei ne vor privi mereu, așa cum știu că atâta timp cât vom trăi și noi îi vom păstra în suflet. Acest eveniment le este dedicat lor”.

Juriul, alcătuit din reprezentanți ai profesorilor, sponsorilor și elevilor și prezidat de profesorul Vasile Tătar, directorul colegiului, a deliberat cu greu pentru a stabili ierarhia finală, aptitudinile și frumusețea bobocilor punându-i în dificultate. În final, câștigătorii au fost: Miss Popularitate - Emma Rotaru, Mister Popularitate - Lucas Cazac; Miss Talent - Maria Gheliuc, Mister Talent - Ionuț Lungoci; locul al III-lea: Bianca Ursachi și Eduard Tudose; locul al II-lea: Bianca Pînzari și Petru Lungoci; Miss Boboc Teenage Barbie 2023 - Alexandra Bodale, iar Mister Teenage Ken, Gabriel Burciu. Au primit diplome de participare: Gabriela Cheinar, Marian Hâj, Nicoleta Coroamă, Andrei Leontieș, Rebeca Bozu, Vlad Crîșmariu, Andreea Apetrei, Sofia Ciobotar, Emanuel Haranghelovici, Luca Mihailescu, Delia Solcan și Alex Dumitrescu.

Sponsorii evenimentului au fost: Saturn, Mediterana, Poc, Casa Vatră, Birou De Avocatură Traian Andronachi, Hair Studio by Gabi, Heraldic, Ryva Caffee, Clinica Veterinară ,,Salvați Animalele”, Bucovrad, Pescar Mag, Archer’s Pub, Nordic Twins, Hotel Sofia, Pikanti, Max Mob Design, Taxi Lev, Restaurant Voievod, Kebab House, Complex Turistic Voievod, Antique, La Răscruce De Ape, Berărie, Auto Sol, Delicii, Țărăncuța, Hotel Gerald’s, Restaurant 2 Voievozi, Fotograf Andrei Scîntei, Make Up Artist Daneliuc Roxana, Make Up Artist Galben Diana, Hair Stylist Pînzar Raluca, fotograf Lungu Denis. Cadourile au fost oferite de Atlantis Gold, Janette, florăria Aquarelle, Magnolia, cofetăria Galany și Creative Margot.

Dorian Popa, invitatul serii, s-a dovedit la înălțime, electrizând atmosfera cu interpretarea sa.

„Privit în ansamblu, Balul Bobocilor a fost un eveniment reușit, dovedind încă o dată faptul că seriozitatea și talentul aduc rezultate de excepție”, au transmis organizatorii.