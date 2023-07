La Sibiu

Absolventa Colegiului Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung, Ionela Andreea Ursache, va începe studiile universitare la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, unde a fost admisă prima la specializarea Management economico-financiar, arma Intendență.

A muncit pentru a obține rezultate bune și a reușit prin hotărâre și determinare să fie admisă la specializarea care o caracterizează. Pasionată de tot ce înseamnă pregătire militară, Ionela crede cu tărie că a făcut alegerea potrivită.

„Îmi aduc aminte cum, în urmă cu patru ani, mi-am propus să urmez o carieră militară, având visul de a urma studiile la Academia Forțelor Terestre <Nicolae Bălcescu> Sibiu. Astfel, am crezut cu tărie în forțele proprii și am reușit să îmi ating obiectivele. Nu a fost ușor, dar tot efortul depus a meritat, întrucât pot privi încrezătoare spre viitor, știind că am făcut o alegere bună. Le mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit în decursul celor patru ani și promit să-mi mențin standardele ridicate și în etapa următoare”, a menționat Ionela Andreea Ursache.