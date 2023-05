Întâlniri cu specialiștii

Campania „Porți deschise în comunitate” continuă. În ziua de 23 mai au avut loc acțiuni la Fundu Moldovei și Pojorâta, iar pe 24 mai în localitatea Mitocu Dragomirnei.

Față de celelalte ediții ale Campaniei „Porți deschise”, în acest an, obiectivul principal, pe lângă cel al vizitării serviciilor noastre, a fost organizarea de întâlniri ale specialiștilor din cadrul DGASPC Suceava, cu reprezentanții primăriilor din localitățile limitrofe localităților în care se află centrele noastre de recuperare pentru adulții cu dizabilități.

Scopul acestor întâlniri este tocmai de a îmbina partea teoretică a legislației cu privire la dezinstituționalizarea beneficiarilor adulți cu dizabilități, cu partea practică a pregătirii acestora în centrele noastre, pentru întoarcerea în comunitățile din care provin sau în comunitățile care au avut deschiderea de a fi parteneri și promotori în dezvoltarea de servicii sociale pentru aceștia la nivelul comunității lor.

Pe 23 mai, întâlnirea cu autoritățile publice locale a avut loc la Căminul Cultural din Fundu Moldovei, cu sprijinul și implicarea primarului din Fundu Moldovei, Tudor Ion Zdrob, și am avut reprezentanți din cadrul a 23 de primării din zona de munte. Primăriile care au fost prezente la întâlnirea zonală: Câmpulung Moldovenesc, Breaza, Broșteni, Cârlibaba, Ciocănești, Crucea, Dorna Arini, Dorna Candreni, Frumosu, Iacobeni, Pojorâta, Vatra Dornei,Fundu Moldovei Izvoarele Sucevei, Moldova Sulița, Moldovița, Panaci, Poiana Stampei, Sadova, Șaru Dornei, Vatra Moldoviței Cacica Și Vama

Acțiunea a continuat cu vizite în cele două centre, Centrul de Abilitare și Reabilitare Fundu Moldovei, care în prezent găzduiește 24 de beneficiari, și Centrul de Recuperare și Reabilitare Persoane cu Handicap Pojorâta, care găzduiește 37 de beneficiari.

Pe 24 mai 2023, întâlnirea cu autoritățile publice locale a avut loc la Căminul Cultural din Mitocu Dragomirnei, cu sprijinul și implicarea primarului Radu Constantin Reziuc, și au fost prezenți reprezentanți din cadrul a 14 primării din județul Suceava: Mitocu Dragomirnei, Gura Humorului, Capu Câmpului, Bosanci, Valea Moldovei, Ilișești, Frasin, Mănăstirea Humorului, Ostra, Horodniceni, Stroiești, Salcea, Udești, Ipotești.

Acțiunea a continuat cu vizite la Centrul de Abilitare și Reabilitare, care găzduiește 9 de beneficiari, la Locuința Maxim Protejată Mitocu Dragomirnei, care găzduiește 10 beneficiari, precum și la Locuința Maxim Protejată de la Mihoveni, care găzduiește 10 beneficiari.

La întâlnirile cu reprezentanții primăriilor au participat conducerea DGASPC Suceava, specialiști. precum și șefi de centre din cadrul serviciilor DGASPC Suceava, dar și reprezentanți ai Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, precum și UNICEF România.

Discuțiile s-au axat, în principal, pe tema dezinstituționalizării, în special din cadrul centrelor de adulți cu dizabilități care, conform legislației în vigoare, trebuie să găzduiască maximum 50 de beneficiari.

Am accentuat rolul primăriilor care este extrem de important în reintegrarea persoanelor adulte cu dizabilități în comunitățile din care provin, dar am enumerat și paleta de facilități puse la dispoziție de legiuitor: accesarea de proiecte din fonduri nerambursabile pentru centre de zi, locuințe protejate, locuințe incluzive etc. Important de reținut este faptul că finanțarea urmează persoana cu dizabilități instituționalizată, care va fi reintegrată în comunitate în cadrul unui serviciu înființat la nivelul comunității.

De asemenea, s-a discutat și despre proiectul de lege privind prevenirea separării copilului de familia naturală care de fapt, întărește rolul familiei, autorității locale și a comunității în prevenirea instituționalizării copiilor din familiile aflate în situație de risc.

Pe tema reintegrării cetățenilor ucraineni refugiați pe teritoriul județului nostru, s-au punctat câteva idei legate de încadrarea în grad de handicap a copiilor sau adulților cu dizabilități și privitor la sprijinul pe care îl pot oferi organizațiile nonguvernamentale.

La finalul fiecărei întâlniri, a avut loc o sesiune de întrebări la care au răspuns specialiștii din cadrul DGASPC Suceava, cu privire la profesia de asistent personal profesionist, la finanțarea serviciilor sociale, nevoile comunităților, obligațiile familiilor beneficiarilor dar și cu privire la situațiile de urgență și modul în care pot fi soluționate.

Prin vizitele care au urmat în cadrul centrelor noastre, am întărit faptul că prin tot ceea ce facem, pregătim beneficiarii pentru a reveni în comunitățile din care provin, iar aportul comunității va fi esențial în acest sens.

Conform calendarului, următoarele porți deschise vor fi dedicate serviciilor pentru copii, în perioada 29 mai - 1 iunie 2023.

Georgeta Nadia Crețuleac, director executiv DGASPC Suceava