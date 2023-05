Politic

Prim-vicepreședintele PNL și liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, conduce echipa de negociere a liberalilor pentru rotativa guvernamentală. Anunțul a fost făcut de deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiu, care a precizat că decizia a fost luată în ședința de marți a Biroului Politic Național al PNL. „În cadrul ședinței, premierul și președintele PNL, Nicolae Ciucă, i-a mulțumit domnului președinte Gheorghe Flutur pentru faptul că a avut o contribuție majoră la elaborarea și coordonarea programului de guvernare, inclusiv când starea de sănătate l-a obligat să fie spitalizat”. Gheorghiu a precizat că aceasta este încă o dovadă că Suceava „contează atunci când PNL este la guvernare”.

După ședința Biroului Permanent Național al PNL, Gheorghe Flutur a declarat că liberalii vor merge la negocieri cu mai multe propuneri de completare și îmbunătățire a programului de guvernare. „Eu am coordonat programul de guvernare din partea PNL și acum un an și jumătate, când s-a format coaliția. Astăzi (n.r. - marți) BPN m-a validat cu unanimitate de voturi să coordonez negocierile pe programul de guvernare în coaliție, program la care vom merge cu propuneri de completare și îmbunătățire. Am lucrat în această perioadă cu vicepreședinții partidului, cu șefii comisiilor de specialitate, am întocmit un material cu care ne vom prezenta începând de joi la negocieri. Avem o răspundere mare și totdeauna într-o coaliție trebuie să ai răbdare să îl ascuți și pe celălalt”, a spus Gheorghe Flutur.

El a precizat că în negocierile din coaliție va susține ca măsurile liberale să fie prezente în viitorul program de guvernare îmbunătățit.