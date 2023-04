La Iași

Spitalul Județean de Urgență Suceava a fost partener în organizarea celui de-al doilea Simpozion Regional Multidisciplinar de Tehnici Minim Invazive, din cadrul celei de-a 12-a Conferințe SNRIR (Societatea de Neuroradiologie și Radiologie Intervențională din România).

Evenimentul s-a desfășurat la Iaşi, în perioada 30 martie - 2 aprilie 2023.

De organizare au mai fost responsabili Societatea de Neuroradiologie și Radiologie Intervențională din România (SNRIR), alături de Academia de Științe Medicale, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

Potrivit medicului sucevean Mihai Crețeanu, secretar național SNRIR, la cele 16 sesiuni organizate pe parcursul celor patru zile de eveniment au fost prezenți peste 250 de participanți din țară și străinătate. Aceștia au fost onorați de prezența, în premieră, a președintelui CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiology Society of Europe), prof. Christoph Binkert, și a reprezentaților SIR (Society of Interventional Radiology) din Statele Unite ale Americii.

Peste 50 de lectori din Canada, Elveția, Italia, Franța, Germania, Spania și România au prezentat noutăți în domeniul ablației nodulilor tiroidieni, managementului acordului vascular la persoanele dializate, accidentului vascular ischemic și hemoragic (STROKE), terapia durerii, patologia venoasă acută (tromboza venoasă profundă, trombembolismul pulmonar), a mai subliniat Mihai Crețeanu.

Manifestarea a adus în atenţie teme extrem de interesante: tratamentul minim invaziv în terapia durerii, patologia venoasă acută (tromboza venoasă profundă, trombembolism pulmonar), patologia cerebrovasculară determinată de accidentul vascular ischemic (STROKE) şi accidentul vascular hemoragic.