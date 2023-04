Traseul Via Transilvanica pornește din fața Mănăstirii Putna și ajunge până la Dunăre, la Drobeta-Turnu Severin

Inițiativă

Elevii de la școlile din localitățile din județul Suceava care sunt traversate de Via Transilvanica pot participa la o acțiune de ecologizare generală a traseului turistic. Asociația Tășuleasa Social, care a inițiat proiectul prin care a fost amenajat traseul Via Transilvanica, a lansat oficial a șasea ediție a proiectului „Ziua Bună! - Ziua Voluntarilor Mici”. Ediția de anul acesta se va desfășura anul acesta exclusiv pe Via Transilvanica.

„Am spus de nenumărate ori că oamenii comunităților pe unde trece Via Transilvanica sunt esențiali pentru traseu, motiv pentru care acum avem un proiect pe termen lung dedicat școlilor din aceste locuri. Ne dorim crearea de nuclee formate din elevi și profesori care să devină vocea celor mai mici pe Via Transilvanica și pe care să îi implicăm în activități extrașcolare pe traseul nostru. Ediția de anul acesta vizează școlile de pe Via Transilvanica, cu precădere cele din județele Suceava, Bistrița-Năsăud și Mureș. E un proiect gândit pe trei ani, astfel încât cu timpul vom ajunge să acoperim tot traseul”, au transmis organizatorii.

De precizat că odată cu lansarea proiectului a fost lansat și un concurs dedicat exclusiv elevilor din școlile participante. În urma concursului vor fi selectați câte doi elevi din fiecare școală care vor deveni voluntari oficiali Via Transilvanica. Câștigătorii vor participa în luna mai la ateliere despre mediu și turism în campusul Tășuleasa Social și li se va explica ce înseamnă să fii ghid local de turism, cum poate o comunitate să profite de pe urma unui astfel de traseu de drumeție, cum poate cineva să devină ghid sau cum locuitorii pot avea grijă de locuri speciale de pe Via Transilvanica.

„Așa cum o spune și numele, trebuia să avem o zi dedicată, astfel că Ziua Voluntarilor Mici este anul acesta pe data de 10 iunie, când vom sărbători și cinci ani fără două zile de la lansarea oficială a proiectului la Alba Iulia. Ziua Voluntarilor Mici constă anul acesta într-o ecologizare generală pe Via Transilvanica. Vor participa elevii din școlile vizate, dar și părinții de drum, autoritățile locale, școli din alte județe”, a transmis Asociația Tășuleasa Social.

Via Transilvanica este un traseu de drumeție cu o lungime de 1.400 kilometri, care începe din Bucovina, de la Putna, se încheie la Dunăre, la Drobeta-Turnu Severin, și trece prin 10 județe: Mehedinți, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Harghita, Mureș, Bistrița-Năsăud și Suceava. Traseul Via Transilvanica din județul Suceava are 136 de kilometri și străbate localitățile Putna, Sucevița, Vatra Moldoviței, Sadova, Fundu Moldovei, Pojorâta, Vatra Dornei, Dorna Candrenilor, Poiana Negri și Poiana Stampei.