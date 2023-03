În luna Pădurii

Elevi și profesori ai Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară (CTIA) Suceava au participat joi, 30 martie, la o activitate de plantare și de ecologizare în curtea instituției.

Adolescenții au îmbinat distracția și munca, au lucrat după indicațiile silvicultorilor, iar rezultatul muncii lor s-a concretizat în plantarea a 80 de tuia și două magnolii, în curtea școlii, în apropierea liceului, a internatului, a noii săli de festivități.

Activitatea a purtat numele ”50 de pomi pentru 50 de ani”, fiind parte din suita de evenimente consacrate împlinirii a 50 de ani de existență a colegiului sucevean.

„Pentru că e lună Pădurii și pentru că am vrut să-i implicăm pe elevii noștri într-o activitate care să-i responsabilizeze și să le transmitem un mesaj în direcția protecției mediului, am organizat o activitate de plantare și ecologizare. Elevii și profesorii au participat la plantare, sub îndrumarea a doi ingineri silvici - Dorin Strugariu, de la Direcția Silvică Suceava, și Sorin Bândiul, de la Ocolul Silvic Pătrăuți.

De asemenea, o parte dintre elevi au fost implicați în ecologizarea curții școlii și împrejurimi, fiecare clasă fiind responsabilă de o anumită zonă. E un semnal, un mesaj pentru ei, un exemplu de bune practici pentru o comunitate curată și frumoasă”, a subliniat prof. Maria Reuț, director adjunct al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară.

Aceasta a mai subliniat că profesori din cadrul unității au făcut câte o donație pentru achiziționarea puieților de tuia, iar Direcția Silvică Suceava a făcut o sponsorizare, de asemenea.

Cât privește evenimentele organizate cu prilejul jubileului, colegiul va organiza pe data de 21 aprilie o activitate festivă în cadrul căreia va inaugura Corpul B al instituției, care a fost reabilitat și modernizat prin fonduri europene.