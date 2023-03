Decizie

Senatorul Ioan Stan a anunțat, vineri, în cadrul unei conferințe de presă, că va candida pentru un nou mandat de președinte al Organizației Județene Suceava a PSD. Ioan Stan a spus că alegerile în cadrul organizației județene vor avea loc anul acesta. Stan a explicat că prima dată au fost organizate alegeri în organizațiile PSD din județele în care există președinți de Consilii Județene din partea acestui partid, apoi în localitățile în care PSD au primari. El a arătat că în cele din urmă vor avea loc alegeri și în în județele și localitățile unde PSD nu are președinți de Consiliu Județean, respectiv primari.

„Mai sunt vreo 4-5 județe unde PSD are președinți de Consilii Județene și unde mai trebuie să aibă loc alegeri, iar apoi se vor organiza și în celelalte. Apoi vor fi alegeri și în celelalte județe, unde PSD nu are președinți de Consiliu Județean”, a afirmat Stan. El a arătat că are mai multe atuuri pentru a candida pentru un nou mandat de președinte al PSD Suceava. „În primul rând experiența politică pe care o am în cadrul organizației. Este unul dintre atuuri. Apoi activitatea desfășurată în această perioadă. Pe mine mă găsiți în permanență în fiecare colț al județului. Nu am făcut umbră degeaba pământului. Așa că am motive bine întemeiate să candidez”, a declarat liderul PSD Suceava. El a arătat că nu s-a hotărât încă dacă va candida și pentru președinția Consiliului Județean Suceava la alegerile locale de anul viitor, acest lucru urmând să fie decis în structurile de conducere ale partidului.

Prezent în cadrul aceleiași conferințe de presă, deputatul social-democrat Gheorghe Șoldan, liderul Organizației Județene de Tineret, a precizat că în momentul de față nu îl interesează o candidatură pentru funcția de președinte al Organizației Județene Suceava a PSD. „Cred că mai am multe lucruri de demonstrat astăzi în Parlament și pot să lucrez foarte bine împreună cu actuala echipă așa cum am lucrat și până acum. Astăzi vorbind nu există nici o schimbare. Lucrăm într-o echipă foarte bună care astăzi funcționează”, a spus Gheorghe Șoldan.