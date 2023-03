Simpozion

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentar Suceava a organizat, în această săptămână, Simpozionul Jubiliar ”50 de ani de responsabilitate și creativitate în educație”, evenimentul având patru secțiuni: ”Educație prin turism”; ”Tehnologie și progres”; ”Alimentație sănătoasă”; ”Proiecte europene”.

În cadrul primei teme - ”Educație prin turism” – 22 de elevi, coordonați de profesori de la Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir" și Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, au sustinut prezentări ale unor destinații turistice mai mult sau mai puțin cunoscute.

„Cu emoție, am pășit pe locurile natale ale lui Ciprian Porumbescu, am făcut cunoștință cu orașul Gura Humorului, ne-am afundat în lumea de smarald a Tinovului de la Poiana Stampei și am aflat care sunt cele mai tentante preparate tradiționale specifice Bucovinei. Pasionații de munte ne-au invitat să facem o tură prin Apuseni, Rarău, Ceahlău. Ghizii noștri au mai ales să ne prezinte Valea Prahovei ca punct de pornire spre Canionul 7 scări, spre castelul Bran, spre Cetatea Râșnovului și spre Platoul Bucegilor (...)”, au povestit elevii.

Cât privește secţiunea ,,Tehnologie și progres”, aceasta a urmărit antrenarea elevilor şcolii, dar și de la şcoli partenere, la o activitate care să le pună în valoare cunoştinţele din domeniul în care se pregătesc, modul în care ştiu şi pot să-şi prezinte public lucrările realizate. Cei 24 elevi au prezentat 13 lucrări cu subiecte diverse din domeniile: Ştiinţe fundamentale (Matematică, Fizică, Chimie, Istorie, Geografie), TIC, Mecanică, Electronică, Industrie Alimentară, Protecţia mediului şi chiar Turism.

La Secțiunea ,,Alimentație sănătoasă", au fost prezentate 13

lucrari, 11 de la liceul gazdă și două, de la Colegiul de Informatică „Spiru Haret” Suceava.

Au fost expuse și lucrări cu teme ecologice, care au urmărit ca participanții să conștientizeze importanța protejării mediului prin colectarea uleiurilor uzate și valorificarea acestora în centre specializate etc.

La Secțiunea ,,Proiecte europene" au participat 16 elevi și 8 profesori coordonatori de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” şi Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni. Toate cele trei unităţi şcolare au rezultate importante în domeniul proiectelor europene, simpozionul jubiliar devenind o modalitate de diseminare a bunelor practici şi de realizare a unui schimb real de experienţe europene. Prezentările şi filmele realizate de elevi au subliniat încă o dată importanţa proiectelor Erasmus Plus, modul în care acestea contribuie la dezvoltarea profesională dar şi personală a elevilor.