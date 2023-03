La începutul primăverii

Un eveniment devenit tradiție la Suceava - „Femei de Succes - Performanța la superlativ”, a ajuns anul acesta la cea de-a XII-a ediție, una în care celebrarea feminității s-a făcut în contextul crizelor globale cu care ne confruntăm. Crize în mijlocul cărora femeile dovedesc adeseori, pe lângă frumusețe și inteligență, o forță nebănuită și multă valoare.

Desfășurat, ca și anii anteriori, în sala de spectacole a Teatrului „Matei Vișniec” Suceava, evenimentul a fost plin de energie și culoare, de la început, doamnele și domnișoarele fiind întâmpinate cu cadouri din partea organizatorilor și sponsorilor, cu frumoase flori, înmânate de către viceprimarul Lucian Harșovschi, dar și cu sesiuni de fotografie foarte apreciate de invitați.

Gazdele evenimentului au fost, ca de obicei, Angela Zarojanu și Cătălina Biholar, care, de la bun început, au făcut trimitere la clipul care a rulat la început pe ecran, „Rugă pentru pace”, cu un mesaj de la Ana Blandiana.

„Suntem o comunitate, iar trecerea unui an de război și a altor evenimente care ne-au marcat ne-au făcut să fim mai aproape unii de alții și mai hotărâți să luptăm pentru pace și pentru binele comun. Este incredibil de frumos cum găsim printre noi, an de an, noi modele feminine demne de toată admirația și cum realizăm că datorită lor avem mereu o șansă și toate argumentele să credem că vom reuși împreună să depășim orice criză, orice situație sau moment istoric dificil în care ne aruncă viața”, au spus cele două prezentatoare și organizatoare, trasând practic axa evenimentului, care a avut și o componentă caritabilă, fiind făcute donații pentru ajutorarea copiilor afectați de cutremurele devastatoare din Turcia și Siria.

Când doamnele... dar și domnii au cuvântul

O componentă permanentă a evenimentului este cea în care invitații au ocazia să ia cuvântul și să se adreseze celor din sală, dar nu numai.

Din partea Primăriei Suceava – partener al Galei „Femei de Succes” de la primele ediții, invitat să ia cuvântul a fost viceprimarul Lucian Harșovschi, care, mărturisind că are emoții, mai ales că este în fața atâtor femei, a spus: „Am avut onoarea și plăcerea ca la începutul acestui eveniment să vă întâmpin cu un zâmbet, cu câte o floare și să fur și câte o îmbrățișare.

Acum, nu voi vorbi despre cât de importante sunteți în viața fiecăruia dintre noi, nici despre cum lumea nu ar fi la fel fără dumneavoastră, ci o să fac ceva ce ar trebui făcut în fiecare zi, să vă mulțumesc! În primul rând pentru că ne suportați. Pe cine? Pe noi, bărbații. (...)

Vă mulțumim pentru că aveți grijă de noi în fiecare zi a vieții noastre, încă de la început, de la naștere. Pentru că sunteți mame, pentru că ne sunteți inspirație, pentru că ne sunteți modele de putere și hotărâre, pentru frumusețea, delicatețea și eleganța pe care o aduceți în viețile noastre. Pentru cum ne iubiți și pentru cum vă dăruiți întru totul pentru ceea ce vă doriți cu adevărat! Dragi doamne și domnișoare, continuați să inspirați și să fiți binele din viețile noastre! O primăvară frumoasă tuturor!”.

Un frumos mesaj pentru femeile de toate vârstele a fost transmis și de către prefectul județului, Alexandru Moldovan, el însuși tată de fată.

Notă discordantă a făcut vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Vasile Tofan, cu un mesaj anecdotic, care a stârnit zâmbete și râsete de la început până la sfârșit, după care ștafeta a fost preluată de femei.

Angelica Fădor,deputat și președinte al Organizației Județene a Femeilor Liberale Suceava, Doina Iacoban,subsecretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Larisa Blănari, președinte al Organizației Județene de Femei PSD, Amalia Georgescu, Secretar General al Organizației Femeilor Antreprenor din UGIR, Președinte OFA UGIR Iași și Roxana Dumitrache, doctorand în științe politice, fost președinte al ICR Londra, scriitoare și constantă apărătoare a drepturilor omului, o luptătoare pentru egalitatea de gen, sunt doar câteva dintre personalitățile feminine prezente la Gala „Femei de Succes”, care au transmis mesajul lor femeilor de pretutindeni, dar și domnilor, în primul rând celor prezenți.

Vocea femeilor în contextul crizelor multiple globale actuale

Cea de-a XII-a ediție a Galei performanței feminine a fost dedicată unei teme interesante, „Vocea femeilor în contextul crizelor multiple globale actuale”, despre care a fost invitată să vorbească Aurora Martin - activistă pentru drepturile omului, expert în antidiscriminare de gen, securitate umană, violență culturală și transformarea conflictelor.

Gala „Femei de Succes” – premii surpriză

Un capitol distinct și foarte important al Galei „Femei de Succes” este cel al premierii laureatelor din anul respectiv. Doar că respectivul moment este o surpriză inclusiv pentru ele, cea mai bună dovadă fiind reacțiile acestora și emoțiile de care sunt cuprinse.

Primul premiu al Galei a fost oferit, în lipsa campioanei mondiale și europene Ionela Cozmiuc, aflată la antrenamente, mamei acesteia, care a vărsat lacrimi de bucurie, așa cum face și la fiecare victorie a canotoarei.

O personalitate puternică, complexă, cu multiple abilități și numeroase cunoștințe, în multiple domenii, dobândite cu multă muncă și har, Maica Stavroforă Dr. Gabriela Platon, stareță a Mănăstirii Voroneț, a fost de asemenea laureată a Galei, dovedind că merită pe deplin aprecierea tuturor.

Nadia Crețuleac, director executiv în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, a fost de asemenea premiată, pentru activitatea depusă în fruntea instituției, mai ales că traversăm vremuri tulburi, marcate de pandemie, război și crize de tot felul.

Inițiatoare a unui proiect interesant, Victoria Zidaru a lăsat capitala pentru a crea împreună cu soțul ei, artistul Marian Zidaru, Ferma de Artă, în comuna Moara, satul Liteni.

O profesoară cu rezultate deosebite, multiple activități extracuriculare, multipremiată și apreciată la nivel național, Daniela Ceredeev, inspector școlar de religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, a fost de asemenea chemată pe scenă, pentru a i se înmâna premiul.

Tot din domeniul Educației, premiantă a Galei a fost profesoara Maria Teodoreanu, director al Colegiului Tehnic ”Petru Mușat” Suceava.

Adriana Cușnir, voluntar SMURD care s-a aflat „pe baricade” la Vama Siret în perioada „fierbinte” în care valurile de refugiații veneau din Ucraina, a primit de asemenea diplomă, trofeu și flori, din partea organizatorilor.

Ana Maria Lăzăruc, unul dintre cei doi români aleși să facă parte din delegația de tineret pentru țara noastră la Organizația Națiunilor Unite, dar și antreprenor de succes, s-a potrivit perfect pe profilul Galei, fiind o tânără cu care putem să ne mândrim, la doar 23 de ani având deja o activitate impresionantă.

Nu în ultimul rând, pe podium a fost invitată o reprezentantă a femeilor din Ucraina refugiate la noi, care s-au integrat în societate, făcându-se utile - Alona Kabalona, traducător și voluntar în numeroase organizații.

Alter EGO

Momentele artistice sunt nelipsite de la fiecare ediție a Galei „Femei de Succes”, iar anul acesta, invitații de pe scenă, care au încântat invitații din sală, au fost membrii trupei sucevene Alter EGO, cu un bogat repertoriu internațional, dar și național.

Membrii trupei, invitați să cânte adeseori la evenimentele marcate din Suceava, au „mers” mai mult pe melodii vesele, care te îmbie la dans și au încheiat spectacolul în aceeași manieră, cu piesa „Moldovenii s-au născut” (cover Zdob și Zdub).

Pe scenă au urcat apoi organizatorii, premianții ediției, sponsorii și o parte din invitați, pentru o poză de grupă, pe care să o aibă ca amintire, măcar până la următoarea ediție.