Investiție

Un proiect extrem de ambițios în valoare de peste nouă milioane de euro este în plină derulare la Pașcani, inițiator fiind Alin Daniel Haucă, originar din Rădăuți, în calitate de acționar principal al firmelor Investment ADH INT Rădăuți și Balkan Pharmaceuticals, firmă cu sediul în Republica Moldova. Aceste două firme formează parteneriatul sub care se realizează investiția în cadrul unui proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020. Șantierul a fost deschis la începutul anului 2022 și se estimează că va fi definitivat până la finalul acestui an. Pe lângă o gamă largă de produse farmaceutice, fabrica de la Pașcani va avea și un sector dedicat producerii de suplimente alimentare cu conținut de vitamine, minerale și extracte din plante.

”Analizele făcute de laboratoare independente au constatat că unele dintre vitaminele conținute în produsele existente pe piață se oxidează ușor, iar acest lucru face ca, după circa un an de la fabricare, concentrațiile să fie la mai puțin de jumătate din concentrațiile declarate pe etichete. O nouă problemă recent mediatizată peste ocean exprimă îngrijorarea că multe extracte din plante sunt contaminate cu metale grele, fapt confirmat de profesorul Michael White de la Universitatea din Connecticut, S.U.A., care, într-un material publicat în ianuarie 2020, spune: “Suplimentele alimentare pot supune pacienții la riscuri majore”. În acest context, FDA (Food and Drug Administration) a decis interzicerea de la comercializare a mai multor astfel de produse. Problema e că în Europa sunt puține țări în care suplimentele alimentare necesită avizul unui laborator independent care să dea liber la vânzare, Germania fiind o astfel de excepție. ”În acest context, și cu speranța că piața va fi mai bine reglementată, noi producem deja în Republica Moldova, și vom produce și în noua fabrică de la Pașcani, suplimente alimentare de înaltă calitate în condiții identice cu cele ale medicamentelor, conform standardelor GMP și din ingrediente exclusiv Pharma Grade” susțin reprezentanții Balkan Pharmaceuticals.

Fabrica de la Pașcani va scoate peste 40 de produse

Pentru fabrica de la Pașcani investitorul are deja notificate peste 40 de produse, iar după pornirea producției se va extinde gama acestora. Pentru început, vor fi puse în funcțiune două linii de producție, una pentru produse sub formă solidă și alta pentru cele sub formă lichidă. Fabrica va avea în primă fază 40 de angajați, dar ”sky is the limit”, după cum declară reprezentanții firmei.

”Chiar dacă fabrica nu este încă funcțională, datorită faptului că firma de lângă Chișinău produce deja o parte din suplimente, care se găsesc și pe piața din România, au avut loc participări la târguri internaționale, Mr. Olympia fiind unul dintre aceste evenimente, ocazii care s-au concretizat prin încheierea de contracte pentru piața americană, cea mai reglementată piață din lume. De menționat că deja avem certificări la FDA, ceea ce înseamnă un mare atu în procesul nostru de extindere pe piața europeană”, au mai transmis reprezentanții investitorului.

Cine este Balkan Pharmaceuticals

Balkan Pharmaceuticals are două fabrici și două laboratoare cu aparatură de ultimă generație în Republica Moldova, cu un portofoliu cu peste 300 de produse, în diferite forme și doze, destinate tratamentului diferitor afecțiuni, de la răceli și alergii, până la maladii oncologice. În anul 2016, la 10 ani de la fondare, Balkan Pharmaceuticals a mai construit o fabrică considerată ca fiind cea mai mare fabrică de medicamente din Moldova, amplasată pe 2,5 hectare. Aceasta dispune de laboratoare și echipamente ultramoderne, având un potențial de 400 de locuri de muncă. „Am reușit să creștem capacitatea de producție la 250.000 de comprimate pe oră, 200.000 de capsule pe oră și să aducem un nou standard de producere a medicamentelor în Republica Moldova”, a declarat Georgel Bacinschi, reprezentantul firmei de peste Prut. ”Noua fabrică de la Pașcani nu reprezintă decât un pas firesc, având în vedere colaborarea dintre Republica Moldova și România”, a completat Alin Daniel Haucă.