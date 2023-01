Consecințe

Un bărbat în vârstă de 71 de ani a ajuns în Penitenciarul Botoșani după ce două instanțe de judecată l-au găsit vinovat pentru că a condus un autoturism pe drumurile publice fără să aibă permis. Valerian Flocea, din Fundu Moldovei, a fost căutat inițial la locuința sa. Acolo se afla doar soția, care le-a spus polițiștilor că bărbatul se află la un adăpost de animale într-o altă zonă. Oamenii legii au mers la locul indicat, unde l-au găsit pe septuagenar și i-au comunicat că trebuie să-l escorteze până la poarta penitenciarului. Mandatul de executare a pedepsei a fost pus în aplicare fără alte probleme. Valerian Flocea a fost condamnat de Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, soluție menținută de Curtea de Apel Suceava, la 9 luni de închisoare cu suspendare pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Problema este că bărbatul a comis fapta în timpul perioadei de încercare de 2 ani de zile de la o condamnare din octombrie 2019, ocazie cu care a primit 1 an și 4 luni cu suspendare sub supraveghere. În aceste condiții, suspendarea a fost revocată, astfel încât septuagenarul are de executat pedeapsa de 9 luni, la care se adaugă o treime din prima condamnare, respectiv 5 luni și 10 zile. În final, Valerian Flocea are de executat o pedeapsă de 14 luni și 10 zile, dar având în vedere vârsta va sta în penitenciar o perioadă mult mai scurtă.