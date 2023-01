Tradiție

În prag de An Nou, urătorii au îmbrăcat straie naţionale sau şi-au luat măştile populare şi au venit cu urări de voie bună şi belșug în faţa Primăriei municipiului Fălticeni, unde au fost întâmpinați de câteva sute de oameni, cei mai mulţi fiind localnici, dar şi rude ale acestora de pe alte meleaguri care au dorit să vadă spectacolele oferite de cetele din urbea de pe Şomuz şi ale celor veniţi din satele învecinate.

Primii care au urat conducerea oraşului au fost urşii de la Preutești, urmați de urșii de la Bogdănești, ursuleţii din Grăniceri și de urşii de pe Maior Ioan.

Aşteptaţi în fiecare an, urătorii din satul Leucuşeşti au stârnit şi de această dată zâmbetele celor prezenţi în faţa sediului Primăriei, întruchipând personaje inspirate din mitologia satului, inclusiv cele mai bizare creaturi, dar şi prin dansul damelor, babelor, moşnegilor, negustorilor etc., care au răspuns prompt comenzilor ofiţerului care i-a condus.

Şi urătorii de la Bahna cu Arini, îmbrăcaţi şi costumaţi cum spun vechile tradiţii, au dansat, au urat şi au colindat la Fălticeni, impresionând prin jocul urșilor. Și urşii de pe Pleşeşti Gane s-au numărat printre cei care au evoluat în faţa clădirii administraţiei locale.

Aşteptaţi de toţi cei ieşiţi în centrul oraşului pentru a fi uraţi, gospodarii de la Rădăşeni nu au mai venit cu plugul de lemn să are ogorul celor de la oraș. În acest an au venit la Fălticeni cu trăsura, cu muzicanţi, cu cadastriştii care, deși măsoară în fiecare an cu compasul hotarul dintre cele două localităţi, autoritățile din Fălticeni nu le oferă nici o palmă de teren în plus.

Conform tradiției, rădășenenii au venit cu un buchet de grâu pe care l-au înmânat primarului Cătălin Coman la începutul urăturii.

„Acest buchet de grâu frumos/ Care simbolizează fața lui Isus Hristos/ Secerat din Dealul Mare,/ De la Rădășeni de pe răzoare,/ Noii cu grijă l-am păstrat,/ Dumneavoastră să vă fie dat./ Grâule din bobul tău,/ Toți să mâncați pâine din el”, a fost mesajul prin urătură transmis primarului Cătălin Coman de urătorii din Rădășeni.

Pentru că au urat frumos, româneşte, toate cetele de urători talentaţi a fost răsplătite de primarul Cătălin Coman, tradiţional, cu dulciuri, mere, colaci și țuică.

În Piaţa „Nada Florilor”, foc de artificii la trecerea dintre ani

Fălticenenii care au vrut să înceapă noul an cu veselie şi voie bună au mers la revelioanele organizate în câteva restaurante, iar cei care nu au avut un buget suficient pentru o astfel de petrecere s-au adunat în centrul municipiului.

Îmbrăcaţi adecvat pentru sărbătoarea trecerii dintre ani şi „înarmați” cu câte o sticlă de şampanie, peste o mie de fălticeneni s-au adunat în ultimele 20 de minute ale anului 2022 în Piaţa „Nada Florilor”. Cei care au uitat de şampanie au primit câte un pahar de la vreo cunoştinţă sau de la alţi binevoitori care aveau rezerve…

Înainte de a se termina anul 2022 au început focurile de artificii lansate de pirotehniștii de ocazie, iar când ceasul din Piaţa „Nada Florilor” a arătat ora 00:00, au fost lansate artificii şi au fost desfăcute sticlele de şampanie.

După spectacolul pirotehnic, în zona centrală a oraşului au intrat angajații de la salubritate care au avut de strâns câteva containere de sticle, pahare şi ambalaje de la diversele produse consumate.