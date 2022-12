Voluntariat

Echipa de donatori de sânge formată de câțiva ani în jurul profesorului Bogdan Dumitriu, de la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” din Fălticeni, a avut, marți, o nouă acțiune umanitară. Din 2021 aceste campanii la care participă elevi majori și absolvenți sunt organizate de patru ori într-un an școlar. „Ca inițiator al acțiunii, am un sentiment de satisfacție și de admirație pentru tinerii care mă însoțesc, pentru că se găsesc tineri curajoși care au participat alături de mine la toate patru activitățile dintr-un an școlar”, a declarat prof. Dumitriu. Marți, 20 decembrie a.c., la Centrul de Transfuzii Sangvine Suceava s-a prezentat un grup de 15 persoane: prof. Bogdan Dumitriu, prof. de informatică Ciprian Constantineanu, 10 elevi și trei proaspăt absolvenți, donatori în anul școlar trecut.

În urma consultului preliminar, din cauza virozelor sezoniere sau alți indicatori ca hemoglobina scăzută, trei dintre boboci au fost amânați pentru o acțiune viitoare. Absolvenții, astăzi studenți, Vlad Tenciu, Rareș Cocian și Sebastian Postelnicu și-au exprimat dorința de a se alătura grupului de donatori de sânge de la liceu ori de câte ori organizează astfel de acțiuni. Vlad este la a șasea donare, având patru donări ca elev în anul școlar trecut.

Pavel Cojocaru și Cătălin Bogdan, elevi din clasa a XII-a, veniți din Republica Moldova, au început să participe la acțiuni de donare din clasa a XI-a, fiind acum la a patra participare.

Tot din clasa a XII-a, elevii Dorin Dumitrache și Alin Gherman au trei, respectiv două participări. Elevii care au donat marți pentru prima oară sunt Andrei Oproaia, Cosmin Curcan și Cozmin Trofin, ultimul fiind elev la Colegiul “Vasile Lovinescu” din Fălticeni, dar prieten cu elevii de la „Mihai Băcescu”. „Printre motivele de satisfacție se numără atât prezența veteranilor în astfel de activități, cât și dorința mai multor elevi, de curând majori, de a participa la acțiune. Dorința acestor tineri de a participa poate acum a fost întărită și de spiritul Crăciunului, care cuprinde și exemplul faptelor bune. Oricum, exemplul acestor tineri trebuie urmat, pentru binele nostru comun”, a spus prof. Bogdan Dumitriu.