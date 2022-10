Recunoștință deplină

Eleva Diana Mihalache, de la Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava,în vârstă de 12 ani, „premiantă cu 10 pe linie”, a fost operată recent la coloana vertebrală cu ajutorul banilor adunați din donații, circa 25.000 de euro, motiv pentru care familia fetiței aduce mulțumiri tuturor „binefăcătorilor”. „Diana zâmbește din nou! Se împlinesc 9 luni de când, alături de Diana, am fost nevoite să pornim pe un drum nou. 9 luni de durere, frustrare, neputință, chin. Când soluția salvatoare părea doar o himeră, ne-ați fost aproape și ne-ați ajutat să vedem că la capătul tunelului nu este doar o lumină, ci este o lume întreagă plină de oameni buni și frumoși. Recunoștință, iubire, prețuire sunt cuvinte prea mici să poată exprima ce simte o mamă față de toți cei care i-au fost alături într-o astfel de situație. S-a reușit încheierea cu succes a operației Dianei și nu pot să îmi închipui ce dureri a avut, deși le-am văzut, dacă atunci când s-a trezit din anestezie a spus: <Mami, îmi vine să plâng de fericire. Nu mă mai doare spatele. Pot să mă relaxez>. Asta în condițiile în care are și câte trei catetere pe o venă. Vă mulțumim pentru că ați făcut posibilă minunea și mă rog să vi se întoarcă înmiit tot sprijinul”, a transmis mama Dianei, Monica Daniela Mihalache.

Acțiune umanitară cu final fericit

Vă reamintim că Fundația Umanitară Nord 2001 - Sânge pentru România, prin reprezentanta acesteia, Gabriela Șerban, demara cu ceva timp în urmă o campanie de strângere de fonduri pentru Diana, care a fost diagnosticată în decembrie 2001 cu scolioză malformativă în S. Atunci oamenii au aflat că Diana purta un corset, iar una dintre coaste îi atingea plămânul, existând pericolul ca acesta să fie perforat. „Fetița are nevoie urgent de o operație care poate fi efectuată în București, la Brain Institute, o clinică privată care deține un robot performant cu ajutorul căruia intervenția chirurgicală poate fi realizată în siguranță și cu succes. Costul operației este de 25.000 euro, o sumă mică atunci când discutăm de viața unei persoane și de oameni inimoși care mereu se mobilizează și ajută”, cam așa suna enunțul prin care Gabriela Șerban, în numele Fundației Umanitare Nord 2001, făcea un apel către toți oamenii de bine să doneze bani pentru ca Diana să poată fi operată.

Acum, și reprezentanții fundației care au demarat campania umanitară mulțumesc tuturor celor care au sprijinit-o pe Diana, tuturor celor care au ajutat-o să lupte cu încercările vieții și să iasă învingătoare.

Eleva DianaMihalachea fost diagnosticată la doar 2 ani cu diabet insulino-dependent, după care, în decembrie 2021, a aflat că are și scolioză malformativă în S. Am aflat de la familia Dianei că ea făcea echitație și avea o postură dreaptă, acesta fiind motivul pentru care cocoașa a fost observată destul de târziu. „Pentru operație, Diana avea nevoie de 25.000 de euro, care cu ajutorul oamenilor cu suflet mare au fost adunați. Împreună am șters durerea din inima Dianei. Urmează perioada de recuperare și o viață sănătoasă înainte”, mai transmit reprezentanții Fundației Umanitare Nord 2001.

În toată această perioadă, alături de Diana au fost și colegii ei, elevii clasei a VII-a A, care, susținuți de părinți și de prof. diriginte Tamara Brutaru, au organizat în luna iunie o acțiune de strângere de fonduri intitulată „Un zâmbet pentru Diana!”. Acțiunea a avut loc la Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava. Pentru tot acest efort și implicare, Diana și mama ei, de asemenea, le mulțumesc din tot sufletul.

De asemenea, Diana a mai fost ajutată de Fundația Assist, Primăria Municipiului Suceava, Consiliul Județean Suceava și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Suceava.