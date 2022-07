Povești, jocuri, explorări

Atelierul de vară „Magia plantelor”, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, prin Muzeul de Științele Naturii, în perioada 4-8 iulie (prima serie din această vară), s-a dovedit a fi un succes. 20 de copii, cu vârste între 8-12 ani, dornici să învețe lucruri frumoase și interesante despre natură, chiar în natură, au petrecut o săptămână magică, în care au fost „fermecați” de poveștile, activitățile, jocurile, explorările propuse de muzeograful Lili Flutur, care a făcut ca proiectul educațional „Magia plantelor” să transforme vacanța la muzeu în zile de basm.

„Magia plantelor”, după cum ne-au spus organizatorii, a atras zeci de copii la Muzeul de Științele Naturii, care au descoperit aici povești magice spuse de specialiștii de la „Științele Naturii”. „Atelierele de vară de la Muzeul de Științele Naturii au debutat cu veselie multă, cu și mai multe întrebări, cu răspunsuri pe măsură, cu mișcare în aer liber, iar când soarele a început să ne mângâie mai mult cu razele sale ne-am retras la răcoare. Am învățat despre copaci, flori, ierburi și câte și mai câte despre natură. Am făcut o plimbare altfel prin parc, iar mai apoi am trecut la activități creative, interesante, relaxante.

Explorarea naturii i-a fascinat pe cei mici”, ne-au spus muzeografii care s-au implicat în proiect.

Seria a II-a, în perioada 1-5 august

Atelierul se va desfășura la Muzeul de Științele Naturii și în perioada 1-5 august 2022, seria a II-a, la care se pot înscrie maximum 20 de copii, cu vârste între 8-12 ani. În cadrul acestui atelier, copiii vor descoperi lumea magică a plantelor, vor porni la plimbare prin parcurile din oraș, vor descoperi specii de copaci și păsări, vor strânge frunze și flori, pe care le vor presa, le vor pregăti pentru a le putea folosi la realizarea de semne de carte, felicitări sau brelocuri, pe care, ulterior le vor desena sau picta. Atelierul se va desfășura în intervalul 9:30-12:30. Înscrieri la telefon 0230/213775 sau la standul Muzeului de Științele Naturii, precizând numele copilului, vârsta, un număr de telefon de contact.

Fișa de înscriere și acordul parental se pot descărca și de pe pagina de Facebook a Muzeului de Științele Naturii sau se pot completa în prima zi de atelier.