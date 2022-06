Ambiții

Efervescența culturală a Sucevei, care în mai puțin de trei săptămâni a avut trei festivaluri internaționale – Zilele Teatrului „Matei Vișniec”, „Lira de Aur” și acum prima ediție a Festivalului-concurs „Ciprian Porumbescu”, s-ar putea să ducă și la înființarea unei Filarmonici proprii.

Ideea a fost vehiculată chiar pe scena festivalului recent încheiat, atât președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, cât și primarul Sucevei, Ion Lungu, recunoscând că s-au purtat deja discuții în această direcție.

Prezent pe scenă la Gala de premiere a câștigătorilor concursului din cadrul Festivalului internațional „Ciprian Porumbescu”, primarul Sucevei, Ion Lungu, l-a felicitat pe Gheorghe Flutur pentru inițiativa realizării acestui festival, precum și pentru finanțarea asigurată, dar și pe fostul ministru Bogdan Gheorghiu, care a sprijinit mult realizarea acestuia în parteneriat cu Ministerul Culturii.

„Iată că acest festival are loc la o săptămână după concursul internațional <Lira de aur>, al cărui principal finanțator este Primăria Suceava. Am ajuns în acest an la ediția 41, să dea Dumnezeu ca și acest festival să ne ajungă din urmă, să aibă cel puțin 40 de ediții.

Este o provocare să avem o Filarmonică a Sucevei. Cu Gabriel Croitoru și cu Simina am pus la cale înființarea unei mini-filarmonici la Suceava, dar din păcate a venit pandemia peste noi și nu am mai dus la capăt acest proiect.

De ce nu și o Filarmonică aici, la Suceava? Putem face un parteneriat de finanțare între municipalitate și Consiliul Județean.

Este frumos ce se întâmplă la Suceava, în ultima perioadă au avut loc mai multe evenimente, inclusiv Festivalul internațional <Zilele Teatrului Matei Vișniec>, apoi <Lira de Aur> și acum Festivalul internațional <Ciprian Porumbescu>.

Și liceul nostru de artă poartă numele <Ciprian Porumbescu>, la fel și Ansamblul. Știm foarte bine ce reputație internațională au operele sale, precum Balada, care sunt apreciate inclusiv în China.

Cu atât mai mult noi, aici, la Suceava, la el acasă, trebuie să-l omagiem, cinstim, să facem acest festival în fiecare an și, de ce nu, o Filarmonică. Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a spus Ion Lungu.

Necesitatea unei asemenea instituții culturale (care are nevoie și de un spațiu adecvat în care să funcționeze) a fost subliniată de către președintele CJ, Gheorghe Flutur, care a anunțat deschiderea noului parc de aventuri „Cetatea Copilăriei” la Gura Humorului, cu un spectacol de lumini la fântânile arteziene, pe acordurile Filarmonicii Botoșani, invitată la eveniment.