Critici

Liderul USR Suceava, senatorul George Mîndruță, a acuzat Guvernul României că nu a adoptat nicio măsură reală de reducere a prețurilor la carburanți, în condițiile în care într-un an de zile prețul la pompă și pentru benzină și pentru motorină s-a dublat.

Într-o declarație politică susținută în Parlament, George Mîndruță a dat ca exemplu alte țări din Uniunea Europeană care au adoptat măsuri pentru reducerea prețurilor carburanților, cu efecte benefice în lanț, atât pentru consumatorul final, cât și pentru economie, în general. Mîndruță a precizat că în ultimul an, un litru de motorină sau benzină a ajuns să coste în România cu 59% mai mult, fiind cea mai agresivă scumpire din rândul statelor membre ale Uniunii Europene. Important de menționat este faptul că prețul carburanților influențează inevitabil celelalte categorii de produse și servicii care includ costuri legate de carburanți. „Cel care suferă cel mai mult este, în cele din urmă, omul de rând. În contextul crizei energetice și al inflației galopante, anunțate inclusiv de Banca Națională a României, în luna februarie, USR a depus o inițiativă legislativă care propunea scăderea valorii TVA-ului pentru carburanți de la 19% la 5%. Adoptarea inițiativei legislative ar fi ușurat românii de povara prețurilor uriașe, dar orgoliile politice au avut prioritate din nou, așa că propunerea USR-ului nu a fost luată în seamă”, a declarat liderul USR Suceava. El a adăugat că ulterior, coaliția de guvernare a anunțat scăderea temporară cu 50% a accizei la carburanți, măsură care ar conduce la scăderea prețului la pompă cu un leu. Teoretic, de această inițiativă ar beneficia milioane de români asaltați deja de prețurile mari la energie, la alimente, și nu numai.

„Când a venit momentul ca guvernul să pună în aplicare aceste măsuri, aflăm că, în realitate, nu există un acord al coaliției în acest sens. Avem, de fapt, doar anunțuri și promisiuni pompoase, făcute în scopul de a câștiga capital politic. Războiul orgoliilor și al intereselor este pentru PNL și PSD mai important decât bunăstarea românilor”, a precizat senatorul USR de Suceava. El a mai spus că, între timp, prețul carburanților crește, iar românii trec granița pentru a cumpăra combustibil din Ungaria, de asemenea, stat UE, la un preț cu aproximativ o treime mai mic decât în România. De asemenea, George Mîndruță a arătat că alte state membre ale Uniunii Europene au luat măsuri pentru ca populația să nu resimtă impactul creșterii masive a prețului la carburanți. El a dat ca exemplu Polonia și Slovenia, care au redus cuantumul accizelor pentru motorină și benzină. „În schimb, în România se ridică din umeri și se ezită când trebuie să se pună în aplicare promisiunile politice. În acest context, mă întreb cât mai trebuie să crească prețul carburanților pentru ca cei din coaliția de guvernare să ia măsuri concrete pentru a veni în ajutorul populației și, de asemenea, în sprijinul agenților economici, afectați de aceste creșteri scăpate de sub control”, a încheiat George Mîndruță.