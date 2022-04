Revedere spectaculoasă

Pasiunea unui sucevean pentru deplasările în natură și fotografierea animalelor sălbatice s-a transformat într-o „prietenie” neobișnuită, cu scene memorabile.

Chiar dacă cocoșul de munte este considerat o specie foarte sperioasă, în mod ciudat, un exemplar găsit de el în munții Bucovinei s-a dovedit a fi special. Acesta nu doar că nu a fugit imediat de cum a simțit apropierea oamenilor, ba chiar a rămas pe loc să îi „confrunte” pe cei care i-au călcat teritoriul. Așa a ajuns Cristian Doroftiesei, din Vatra Dornei, să stea chiar lângă cocoșul de munte, să îl facă să-i umble pe mână ori să-i stea în cap, pe căciulă, ceea ce nu reușești nici cu unul domestic.

„Și anul acesta am reușit să ajung în locul de rotit, unde prietenul meu, cocoşul de munte, m-a așteptat în același loc. După un an de zile este un lucru mare, ținând cont că el are foarte mulți prădători, jder, pisica sălbatică, râsul, vulpea, toți sunt prădători”, a spus Cristian Doroftiesei, bucuros de revedere.

Imaginile cu ei, jucându-se în zăpadă, ca doi vechi prieteni, au fost difuzate și la Știrile ProTv, devenind vedete în întreaga țară.

“Este foarte crescut față de anul trecut, culorile de pe el sunt deja mai pronunțate, roșul de la ochi, albul din coadă și de la aripile din față mult mai pronunțate”, a precizat Cristian Doroftiesei.

În această perioadă, cocoșul de munte - o specie care vine rar în apropierea oamenilor - se află în perioada de împerechere, care se întinde până în luna iunie. Din instinct, pasărea își protejează teritoriul și poate ataca orice intrus.

De altfel, experiența asta a avut-o și el, când căciula de blană pe care l-a urcat pe cocoș, să-l aibă pe creștet, i-a devenit “victimă” cavalerului înălțimilor, care i-a făcut pe ea o demonstrație de cum se atacă dușmanul.

Conform estimărilor specialiștilor, 5.200 de perechi de cocoși de munte trăiesc în pădurile din România.