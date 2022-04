Competiție

Elevul sergent Sebastian-Stelian Pînzari, din clasa a XI-a, de la Colegiul Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, s-a calificat la Asia Pacific Linguistics Olympiad, după ce a obținut mențiune la etapa națională a Olimpiadei de lingvistică „Solomon Marcus”. „Participarea la Olimpiada de lingvistică a însemnat o adevărată provocare, un amalgam de logică și de cunoaștere. Pasiunea mea pentru această olimpiadă a apărut încă din clasa a V-a, obținând premii an de an. Fiecare literă, fiecare cuvânt deslușit semnifică un pas către victorie. Anul acesta, cu sprijinul domnului profesor Iulian Negură, am reușit să îmi văd un vis devenit realitate”, a spus Sebastian-Stelian Pînzari.

Această competiție are ca obiectiv general descoperirea și înțelegerea de către elevi a algoritmului lingvistic în baza căruia se dezvoltă competența de comunicare lingvistică, indiferent de idiom, și se urmărește, totodată, și menținerea interesului elevilor pentru problemele de lingvistică.

Am aflat de la reprezentanții Colegiului Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesccă după ce Sebastian-Stelian Pînzari a descoperit pasiunea pentru abordarea transdisciplinară a comunicării lingvistice şi culturale, rezultatele nu s-au lăsat prea mult timp așteptate: „Sebastian a participat în acest an la faza națională a Olimpiadei de lingvistică <Solomon Marcus> și a obținut mențiune, remarcându-se printr-un punctaj foarte bun și calificându-se la Asia Pacific Linguistics Olympiad”.

Sebastian a fost susținut în pregătirea sa de profesorul de limba și literatura română Iulian Negură.