Decizie

Printr-o decizie semnată joi, 10 martie, de prim-ministrul Nicolae Ciucă, fălticeneanul Daniel Șandru, profesor universitar la Facultatea de Științe Politice și Administrative din cadrul Universității „Petre Andrei” din Iași, a fost numit în funcția de președinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Numirea a apărut în Monitorul Oficial în noaptea de joi.

„Onorat și responsabil să fiu din nou în serviciul public, ca președinte executiv al IICCMER. Am construit și am relansat instituții. Știu ce am de făcut”, a anunțat vineri dimineață noul președinte executiv al IICCMER.

Daniel Șandru a fost Secretar de Stat, coordonator al Departamentului Centenar la Guvernul României în perioada Guvernului Cioloș, structură care a avut ca obiectiv coordonarea la nivel național a pregătirii, organizării și desfășurării manifestărilor, a acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial. În perioada martie 2021-ianuarie 2022 a fost director general interimar al Operei Naționale Române din Iași.

Cu o consistentă carieră universitară și o prezență publicistică de marcă, Florin Daniel Șandru a semnat mai multe studii individuale și colective despre perioada comunistă, dar și despre perioada postdecembristă, care se regăsesc în volumele publicate, în revistele de specialitate sau au fost prezentate în cele peste 100 de conferințe, colocvii și ateliere privind diferite problematici ale societății românești.

Prof. univ. dr. Daniel Șandru, „Cetățean de Onoare” al municipiului Fălticeni

Daniel Șandru s-a născut la data de 4 septembrie 1975, în municipiul Fălticeni, acolo unde a urmat cursurile Colegiului Național „Nicu Gane”. Apoi a urmat cursurile Facultății de Filosofie din cadrul Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, pe care le-a absolvit ca șef de promoție în anul 1999. A absolvit ulterior și specializarea Științe Politice (2001) în cadrul aceleiași instituții. Daniel Șandru are un master în Filosofie Politică la aceeași universitate (absolvit în anul 2000), iar în anul 2008 a obținut un Doctorat Magna cum Laude în Filosofie, cu teza „Valențe epistemologice ale conceptului de ideologie”. Din anul 1999 este cadru universitar la Universitatea „Petre Andrei”, la Facultatea de Științe Politice și Administrație, Universitateîn cadrul căreia a deținut funcția de președinte al senatului universitar și pe cea de prorector.

Prima teză de doctorat a fost publicată în anul 2009, la Editura Institutului European, cu titlul „Reinventarea ideologiei”, carte care a primit mai multe premii, printre care și premiul „Ion Petrovici” al Academiei Române. În anul 2019 a obținut un al doilea doctorat summa cum laude în Științe Politice la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

În anul 2016, în calitate de director al revistei de cultură contemporană Timpul (în intervalul 2014-2017), a fost decorat de către președintele României cu Ordinul "Meritul Cultural" în grad de Cavaler, categoria "Promovarea culturii"

La începutul anului 2015, prof. univ. dr. Daniel Șandru a primit titlul de „Cetățean de Onoare” al municipiului Fălticeni.

Daniel Șandru va conduce IICCMER în următorii 5 ani

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) este o structură guvernamentală înființată în 2009, cu rol în analiza din punct de vedere științific a regimului comunist și a consecințelor sale. Profesorul universitar Daniel Șandru va conduce această structură guvernamentală în următorii 5 ani și are ca prioritate zero revitalizarea proiectului Memorialul Râmnicu Sărat.

În centrul tuturor demersurilor întreprinse se află victimele și efortul permanent pentru identificarea celor ce se fac vinovați pentru crimele și abuzurile comise. IICCMER creează, organizează, sprijină proiecte educaționale și de memorie, contribuind astfel la o mai bună înțelegere a importanței drepturilor și libertăților cetățenești în societatea post-comunistă. Același institut identifică, organizează și pune la dispoziție instrumente de lucru, utile atât specialiștilor în domeniul științelor sociale, cât și publicului larg (arhive și colecții, bibliotecă virtuală, materiale educaționale auxiliare).

„Dincolo de evaluarea instituțională pe care e firesc să o realizez la început de mandat, prioritatea zero este revitalizarea proiectului Memorialul Râmnicu Sărat, unul dintre cele mai dure centre ale represiunii comuniste, astfel încât să fie asigurate cele mai potrivite soluții de valorificare muzeală. Programele educaționale, prin organizarea de școli și universități de vară, alături de reluarea Programului de burse doctorale, sunt alte priorități pentru IICCMER. Consider, de asemenea, că cercetarea trecutului recent, natura, scopul, efectele, dar și memoria regimului comunist în exilul românesc, aducerea în fața justiției și a opiniei publice a responsabililor comuniști aflați în viață, ca o necesară reparație morală față de foștii deținuți politic și față de toate victimele regimului comunist, trebuie să se înscrie în centrul preocupărilor acestei instituții”, a declarat noul președinte al IICCMER, agenției de știri AGERPRES.