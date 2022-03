Solidaritate

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că de la începutul conflictului militar din Ucraina, peste 35.000 de refugiați au trecut prin Vama Siret pentru a intra în România, prin județul Suceava. Gheorghe Flutur a spus că de luni și până marți, numărul refugiaților care au tranzitat Vama Siret, spre România, a fost de aproximativ 10.000. El a adăugat că au fost momente în care prin Vama Siret treceau și 700 de refugiați pe oră. „Sunt foarte puțini în vamă acum. În general mamele cu copii au fost preluate și sunt bucuros că în Vama Siret nu am avut momente de blocaj sau de așteptare. A funcționat acest triaj, acest dispecerat de microbuze și autobuze foarte bine. Și le mulțumesc celor care s-au implicat”, a declarat Gheorghe Flutur. El a ținut să evidențieze că din fericire, în ultimele zile pe partea ucraineană nu au mai fost cozi foarte mari, amintind că femeile și copiii beneficiază de proceduri simplificate pentru trecerea frontierei. „Nici în tabăra mobilă de refugiați nu mai avem foarte multe persoane. Acum erau sub 50 de persoane. Iar cei mai mulți, când mă uit în evidențe, nu pleacă la hoteluri, ci pleacă la familii. Am observat un fenomen de solidaritate fantastic”, a spus șeful administrației județene.

Gheorghe Flutur a mai declarat că în cursul zilei de luni, prin vama Siret au trecut patru tiruri cu ajutoare de la rezervele de stat ale României. „Am trimis patru tiruri de la rezervele de stat astăzi. Și acum avem încă vreo două tiruri de conserve care intră marți. Apoi vor mai pleca încă 15 microbuze cu mâncare la Cernăuți din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților”, a precizat Gheorghe Flutur. El a mai adăugat că miercuri, vor pleca spre Ucraina șase tiruri cu ajutoare din partea Crucii Roșii.