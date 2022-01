Coșmar încă departe de final fericit

Activistul de mediu Daniel Bodnar a publicat un video cu privire la starea în care se află exact la un an de zile de la accidentul în care a fost implicat pe 19 ianuarie 2021, fiind rănit foarte grav.

Daniel Bodnar apare în imagini deplasându-se greu, cu un cadru, recuperarea sa fiind așadar anevoioasă.

”Astăzi (n.r. 19 ianuarie 2022), este un an de zile de la accidentul pe care l-am suferit în ianuarie. A fost un an foarte greu, plin de suferință, de luptă, am înțeles de la început că este încercarea vieții mele, este lupta pe care trebuie să o câștig. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu susținerea voastră, a tuturor, am primit energia de care am avut nevoie ca să continui.

Am început să pășesc cu acest cadru, doctorii spun că va mai dura destul de mult timp până când voi putea merge singur...” este o parte din mesajul lui Daniel.

Rămâne în teren prin intermediul ”echipei” sale

Activistul pare a fi departe de ziua în care va putea ieși în teren pe propriile picioare, însă transmite că ”echipa sa” rămâne la datorie și semnalează cazurile suspecte. Recent, polițiștii au confiscat un camion care transporta legal în jur de 13 mc lemn, în urma unei sesizări a ”echipei lui Daniel” făcute la Putna.

Daniel Bodnar se consideră hărțuit mai mult de autorități decât de afaceriștii cu lemn. El se referă la faptul că a fost citat într-un dosar al DIICOT, Serviciul teritorial Suceava, și la faptul că dosarele în care a reclamat agresiuni nu au ajuns în instanță.

”Unii au ajuns să spună că eu de fapt sunt bine, dar stau în pat și mă victimizez!”

„Chiar dacă pronosticurile doctorilor au fost minime și părea imposibil ca să mai merg vreodată pe picioarele mele, încă există speranță și putere și cred că voi reveni cât de curând!

Mulți m-au judecat foarte aspru în acest an pentru că am continuat și nu am lăsat să se vadă suferința prin care trec. Ar fi vrut să mă văd doar trist și deprimat, dar am încercat să îmi ascund durerea și să par cât mai normal! Este un handicap <temporar>! Oricine poate trece pe aici!

Am făcut și fac foarte multă terapie! Mi-am adaptat mașina la nevoile actuale și am continuat să alerg, iar unii au ajuns să spună că eu de fapt sunt bine, dar stau în pat și mă victimizez!

Toate astea m-au ambiționat și mai mult pentru că am înțeles și mai mult expresia <Viața este o LUPTĂ!>” este o parte din mesajul transmis de activistul de mediu.

Teribilul accident de la Sucevița

Activistul de mediu Daniel Bodnar a fost implicat într-un grav accident rutier, în noaptea de 18 spre 19 ianuarie, în jur de ora 2.20, pe raza comunei Sucevița. El era pasager în mașina condusă de un alt activist de mediu, Daniel Ghinghiloschi. Acesta a pierdut controlul asupra autoturismului BMW pe care îl conducea, mașina lovind violent un podeț și poarta unei case.

Șoferul a scăpat cu răni mai ușoare, însă Bodnar a suferit leziuni grave. Daniel Bodnar a fost diagnosticat preliminar cu „fractură de coloană lombară, paraplegie și fractură complexă la o gleznă”.

Activiștii se aflau atunci în trafic, monitorizând transporturi de lemn, au declarat ei.