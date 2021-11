Noiembrie 2021

Povestea tristă și rece a furnizării căldurii în apartamentele rădăuțenilor a ajuns la nivelul 0, în condițiile în care de luni după-amiază centrala care asigură producerea energiei termice în sistemul centralizat din Rădăuți a fost închisă din cauza stopării furnizării gazului metan. De fapt povestea continuă după episodul de săptămâna trecută, când furnizarea energiei termice și a apei calde a fost întreruptă încă de joi dimineață în câteva sute de apartamente din municipiul Rădăuți, din cauza unei avarii la rețea pe strada Mihai Viteazul. Ziua de vineri a venit cu o veste identică. Mai precis, firma Nord Gaz anunța că de la orele prânzului va sista furnizarea gazului, situație care însemna întreruperea căldurii și a apei calde în peste 4.200 de apartamente racordate la rețeaua centralizată a municipiului, dar și pentru 134 de agenți economici și 13 instituții de stat. Și pentru că ziua de vineri însemna început de weekend, iar temperaturile de afară, dar nici cele din apartamente nu erau deloc prietenoase, conducerea furnizorului de utilități SC Servicii Comunale, cât și administrația locală au fost puse într-o situație delicată.

O tentativă de a sista furnizarea gazului metan a existat și în urmă cu două săptămâni, dar în final Primăria Rădăuți și Nord Gaz au ajuns la o înțelegere. Toate aceste probleme pornesc, potrivit celor afirmate de managerul interimar de la Servicii Comunale, Adi Jecalo, de la datoria pe care prestatorul de utilități o are la Nord Gaz, o datorie de câteva milioane de lei. Vinerea trecută administrația locală și conducerea SC Servicii Comunale au demarat o serie de demersuri pentru normalizarea situației, însă fără rezultat, apoi la ora 13.00 centrala care furnizează energia termică a fost închisă. Se pare că sosirea prefectului Alexandru Moldovan la Rădăuți a fost de bun augur, pentru că la conferința de presă convocată pentru anunțarea situației grave din municipiu, lucrurile au stat cu totul altfel. Mai precis, eforturile administrației locale rădăuțene și ale prefectului Moldovan au reușit să înduplece furnizorul de gaz să reia activitatea la Rădăuți, cu mențiunea că va reveni la măsură în cazul în care nu vor fi făcute plăți în cursul zilei de luni.

Primarul Bogdan Loghin: Se lucrează la o notă de fundamentare pentru o Hotărâre de Guvern

Însă începutul săptămânii nu a adus nici o schimbare, chiar dacă Servicii Comunale a achitat o parte din datorie, condiții în care furnizorul a oprit gazul luni, după orele prânzului. Managerul SC Servicii Comunale SA, Adi Jecalo, a declarat: „Am reluat discuțiile cu firma Nord Gaz cu privire la datoriile noastre... Chiar dacă am achitat 250 de mii de lei, ei au sistat furnizarea gazului. Speranța mea e că totuși în această seară (n.a. luni seară) să ajungem la o înțelegere, deși condițiile puse de Nord Gaz sunt extrem de dificile, adică să ajungem cu datoria la zi. Pentru că în media au apărut mai multe sume apropo de datoriile SC Servicii Comunale către Nord Gaz, precizez că până astăzi a fost vorba de 3,4 milioane de lei, repet, astăzi am achitat 250 de mii, la care se adaugă factura curentă pe luna octombrie, factură de 2,6 milioane de lei. Cei de la Nord Gaz mai revendică și penalități de peste un milion de lei. E adevărat că vin la Rădăuți 1,5 milioane de lei de la Guvern, însă acești bani nu pot fi folosiți pentru stingerea datoriei, fondurile vor trece prin Consiliul Local pentru că e vorba de subvenția pentru lunile următoare”.

La rândul său, primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a declarat luni după-amiază: „Administrația locală a făcut, din punctul meu de vedere, tot ce a fost posibil. Pot să vă spun că cei de la Servicii Comunale au achitat astăzi încă 250 de mii de lei, și la rândul nostru am solicitat fonduri de la Guvern. Am primit o notă justificativă de la Servicii Comunale în care ne-au adus la cunoștință toate datoriile în relația cu firma Nord Gaz, apoi noi am făcut o notă de fundamentare pe care am trimis-o către Prefectură. Din informațiile pe care le am acum se lucrează la o notă de fundamentare pentru o Hotărâre de Guvern. Acum așteptăm să vedem dacă trece această procedură de toate rigorile legii și așteptăm să se deblocheze cât mai repede situația cu gazul”.

În aceste condiții, rădăuțenii vor fi nevoiți să îndure frigul în apartamentele racordate la sistemul centralizat până când va fi găsită o soluție, soluție care cel mai probabil va veni de la cel mai înalt nivel. Până atunci cetățenii municipiului vor apela la calorifere electrice, radiatoare, aeroterme și alte mijloace de încălzire.