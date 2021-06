Cu participanți din patru țări

În perioada 31 mai - 4 iunie, 25 de elevi și 8 profesori ai Liceului Tehnologic „lon Nistor” Vicovu de Sus au participat, în cadrul ultimei mobilități a proiectului Erasmus+ 2018-1-RO01-KA229-049134_1 "The More You Know, The More You Love", la activități desfășurate în mediul online împreună cu elevi și profesori din toate cele patru țări partenere. În contextul actual, provocat de pandemie, mobilitatea virtuală a înlocuit-o pe cea tradițională și a avut drept scop descoperirea culturii cehe și încurajarea interacțiunii adolescenților români cu cei bulgari, turci și cehi într-un context care a promovat toleranța, diversitatea și depășirea barierelor culturale.

Pe parcursul celor cinci zile cât a durat mobilitatea organizată de partenerul din Cehia - Stredni prumyslova skola chemica, Pardubice - și desfășurată online din cauza pandemiei, elevii vicoveni au avut ocazia să se împrietenească și să socializeze cu o mulțime de oameni minunați de la școlile partenere: Ufuk Arslan Anadolu Lisesi, Estimesgut, Turcia, Profilirana gimnazia Hristo Botev, Popovo, Bulgaria și Stredni prumyslova skola chemica, Pardubice, Cehia.

În prima zi a proiectului, s-au prezentat prin intermediul materialelor multimedia cele patru țări partenere, după care echipele din fiecare țară participantă au împărtășit curiozități și lucruri interesante despre cultura, regiunea și școala lor. A doua parte a întâlnirii a adus în prim-plan tradiția păpușilor cehești, iar elevii au participat la un atelier la care și-au confecționat propria mascotă.

A doua zi a debutat cu prezentarea tradițiilor pascale ale Republicii Cehe. Au urmat jocuri interactive și o incursiune în bucătăria tradițională cehă, elevii fiind provocați să gătească rețete din țara parteneră. Activitățile din ziua a treia s-au axat foarte mult pe cele 10 grupe de elevi și interacțiunea dintre membrii ei. S-au prezentat informații despre bijuteriile tradiționale din Cehia confecționate din mărgele, iar elevii au fost ghidați să confecționeze câte o inimă din mărgele care să imite logo-ul proiectului, să învețe jocuri de cărți din Cehia și să-și facă, cu ajutorul unei aplicații, propria carte poștală destinată unui prieten secret, ales dintre participanții din țările partenere.

Activitățile s-au desfășurat atât sincron, cât și asincron, elevii având posibilitatea să interacționeze și să-și îndeplinească sarcinile în ritmul lor. Materialele video, prezentările, sarcinile de lucru, provocările fiecărei zile, fotografiile au fost postate pe grupuri create pe Facebook, iar întâlnirile sincron s-au desfășurat pe Zoom.

În ultimele două zile ale mobilității, aceștia au participat la un atelier de dans, învățând cu ajutorul virtual al colegilor lor cehi să danseze polka, la o seară de film și au realizat prezentări ale activităților desfășurate în cursul săptămânii, sintetizând impresii, emoții, stări.

Mobilitatea s-a încheiat cu speranța tuturor că, în viitorul apropiat, se vor putea întâlni și față în față, nu doar virtual și cu promisiunea de a ține în continuare legătura unii cu alții cu ajutorul grupurilor de Facebook deja create.

Coordonatorul proiectului Erasmus+ „The More You Know, The More You Love”, profesorul Florin Gheorghiță, a declarat că ”mobilitatea virtuală din Cehia a fost ultima activitate cu elevii înscriși în proiect, acesta urmând a se încheia la data de 15.08.2021. „The More You Know, The More You Love” are ca obiective promovarea, menținerea și împărtășirea valorilor culturale, responsabilizarea tinerilor cu privire la patrimoniul cultural, la importanța toleranței și cooperării culturale și sociale, acceptarea diversității și promovarea propriei culturi în spațiul european”.

Directorul Liceului Tehnologic ”Ion Nistor” Vicovu de Sus, profesorul Angelo-Cătălin Bărbuță, a declarat că ”liceul nostru încheie cu succes primul proiect Erasmus+ KA229, dar elevii liceului pot beneficia în continuare de mobilități în cadrul altor două proiecte KA229 și două proiecte KA102 VET aflate în diferite faze de derulare. Ne propunem ca în viitor să obținem pentru liceul nostru statutul de școală europeană”.