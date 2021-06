„Bodies on the Move”, în perioada 22-24 iunie, la Teatrul „Matei Vișniec” Suceava

Dans contemporan

Asociația IndieBox și Asociația Petec București, împreună cu Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, vă invită, în perioada 22-24 iunie, la teatru, pentru a descoperi împreună ce ne mișcă, în ce fel ne influențează orașul în care trăim și cum îl simțim prin corp, precum și cum arată schimbul de energie cu oamenii și spațiul din jurul nostru.

„Bodies on the Move” este un proiect dedicat dansului contemporan creat de Asociația Pentru Teatru și Carte (PETEC) și Indie Box și se desfășoară sub forma unui turneu ce cuprinde orașele Buzău, Suceava și Ploiești.

Echipa de dansatori și coregrafi susține, în cadrul turneului, intervenții artistice în spațiul public, spectacolele Moving Fields, Singing Bodies’ Trilogy și ateliere de dans contemporan inspirate din temele și procesele de lucru ale spectacolelor.

Program evenimente:

MOVING FIELDS

Spectacol de dans contemporan

22 iunie, 19.00, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava

SINGING BODIES’ TRILOGY

Performance de dans contemporan în 3 părți

23 iunie, 19.00, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava

Acest spectacol este recomandat persoanelor cu vârsta peste 16 ani!

ATELIER SINGING BODIES

24 iunie, 10.00, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava

Biletele la spectacole pot fi achiziționate pe www.blt.ro

Atelierul gratuit este destinat adulților amatori, iar experiența anterioară în dans nu este necesară. Pentru a te înscrie la atelier, trimite un e-mail la adresa contact@indiebox.ro, în care să menționezi atelierul "Singing Bodies", numele tău și datele de contact (telefon).

Moving Fields este o producție a asociației PETEC București, un spectacol de dans contemporan realizat de Cristina Lilienfeld, care chestionează conceptul de energie, punând corpul în dialog cu resursele sale ascunse. În căutarea originii mișcării șase dansatori intră într-o comunicare profundă cu ei înșiși, cu spațiul fizic și sonor, cu tehnologia, cu publicul. Tehnologia joacă un rol important în spațiul scenic, corpul fiind provocat să se adapteze și să comunice în mod real cu elementele instalației interactive.

Moving Fields este un traseu de încărcare, descărcare, conservare, dăruire și sondare pe care artiștii îl parcurg alături de public. Pe parcursul acestui drum fiecare dintre noi își conturează un răspuns la întrebarea “ce ne mișcă?”

Spectacolul a avut premiera pe 8 octombrie 2017, la Centrul Național al Dansului Bucureşti şi a fost prezentat în Cluj la Fabrica de Pensule, în Brașov la Centrul Cultural Reduta, la Centrul Coregrafic Linotip - București și la Teatrul Educațional Replika-Bucureşti.

Concept și coregrafie: Cristina Lilienfeld

Consultant dramaturgie: Mihaela Dancs

Compoziție muzicală: Diana Rotaru

Interpretează: Ansamblul SONOMANIA

Design instalație interactivă: Cristian Iordache

Costume: Georgiana Gherghișan

Light design: Alexandros Raptis

Design grafic: Oana Băluță

Foto-video: Alina Ușurelu

Producător: Asociația Petec

Dansatori: Alexandra Bălășoiu, Denis Bolborea, Catrinel Cătană, Mihai Răzvan Rotaru, Filip Stoica, Cristina Lilienfeld

Durata spectacol: 50 min.

Preț bilet: 7 lei

Biletele vor fi puse în vânzare la casieria teatrului și online pe platforma www.blt.ro

SINGING BODIES’ TRILOGY

PERFORMANCEde dans contemporan, în trei părți

23 iunie, ora 19:00



Singing Bodies Trilogyeste un performance de dans contemporan în trei părți care încapsulează experiențelechinestezice și senzoriale a trei coregrafi, în raport cu orașulîn care trăiesc. El a luat naștere înurma unor procese colective decercetare și creație desfășurateatât în spațiul public, cât și în salade repetiții.

Acest performance a luat naștere din istoria noastră colectivă. Ți-ai imaginat vreodată că fiecare om este răspunsul la o întrebare pe care cineva a pus-o?

Concept și interpretare:

Partea I: SPOOKY ACTIONS OF A SPOILED GIRL / Alexandra Bălășoiu

Partea a II-a: REALITY CHECK / Denis Bolborea

Partea a III-a: BAD MAMMA / Valentina De Piante Niculae

Videoproiecții: Cozlac Andrei, Foto-video: Lavinia Pollak, Sound design: Denis Bolborea,

Grafica: Hermina Stănciulescu, Light design: Alexandros Raptis, Producător: Indie Box.

Durata: 2h și 20 minute (10 minute pauză)

ATENȚIE: Spectacolul conține efecte de lumini produse de stroboscop, ce pot declanşa crize persoanelor care suferă de epilepsie fotosenzitivă.

Limită de vârstă: 16+

Preț bilet: 7 lei

Biletele vor fi puse în vânzare la casieria teatrului și online pe platforma www.blt.ro

ATELIER SINGING BODIES - The Moebius Body

Atelierele propun o explorare a potențialelor ritmice și melodice individuale, precum și a corpului în spațiul social și a relațiilor pe care acesta le are cu peisajul sonor al orașului. Dăm o formă fizică sunetelor și speculăm ceea ce nu se aude: muzica internă a fiecăruia dintre noi, muzica din celălalt, muzica încastrată în arhitectura spațiului, în încărcătura sa emoțională sau narativă. Vom porni de la conștientizarea propriei voci, de la relația ei cu spațiul și corpurile care îl populează. Conceptul de muzică este folosit doar pentru a traduce un tip de comunicare nonliniară și directă între conștiință și expresie.

Cum rezonează corpul cu ceea ce îl înconjoară? Cum se mișcă în relație cu sunetele aleatorii din oraș? Cum se transformă corpul în mișcare când este foarte atent la ceea ce aude, la ceea ce vede? Cum se modifică simțul vizual după ce a fost antrenat simțul auditiv?

În cadrul atelierului Singing Bodies veți crea relații între corpul vostru și sunete, apoi între corp și percepția spațiului. Corpul va deveni un transformator de sunete pe care le auziți și de spații pe care le traversați.

„Bodies on the Move”este un proiect cultural cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.