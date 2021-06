Demers

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a solicitat reevaluarea standardelor de calitate pentru lucrările de modernizare sau de întreținere a drumurilor naționale din România. În acest sens, Ioan Balan le-a transmis o întrebare ministrului Transporturilor, Cătălin Drulă, și directorului Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, în care a atras atenția asupra calității unor astfel de lucrări. Ioan Balan a arătat că începând cu anul 2020, volumul și ritmul lucrărilor de investiții în infrastructura de transporturi rutiere din România au înregistrat creșteri semnificative, România având cele importante investiții din ultimul deceniu. „Cu toate acestea, pe lângă aspectele cantitative, atenția noastră trebuie să se îndrepte și asupra aspectelor calitative, cum ar fi: calitatea covoarelor asfaltice, structura de rezistență a drumurilor și podurilor, semnalizarea și marcajele rutiere etc.”, a spus deputatul PNL de Suceava.

El a atras atenția că din păcate, sub aspect calitativ, progresele sunt destul de modeste, pentru că se lucrează, în continuare, după standarde necorespunzătoare. Ioan Balan a precizat că pentru a reduce unele costuri asociate lucrărilor, unii constructori caută și găsesc acele soluții tehnice care le oferă cea mai mare profitabilitate, dar care produc prejudicii locuințelor riverane drumurilor naționale. „O astfel de situație se poate reflecta în modul în care sunt modernizate sau reabilitate unele drumuri naționale, prin suprapunerea succesivă de straturi de asfalt, ceea ce conduce la ridicarea nivelului drumurilor mult peste înălțimea curților locuințelor. Spre exemplu, pe unele secțiuni de drumuri naționale, nivelul stratului asfaltic a ajuns la nivelul superior al gardurilor gospodăriilor, ceea ce generează un puternic disconfort pentru oameni și chiar riscul de inundații”, a precizat Balan.

În aceste condiții, el a spus că pentru a asigura o calitate corespunzătoare a lucrărilor care vor fi finanțate din PNRR și cadrul financiar multianual 2021-2027, vrea să afle de la ministrul Cătălin Drulă dacă are în intenție să modifice standardele de calitate privind execuția lucrărilor de modernizare sau reabilitare a drumurilor naționale, astfel încât nivelul de înălțime al drumurilor reabilitate să nu-i mai afecteze pe locuitorii riverani. De asemenea, deputatul PNL Suceava l-a întrebat pe ministrul Drulă ce soluții tehnice are în vedere să avanseze, astfel încât calitatea covoarelor asfaltice să crească și să nu mai fie nevoie de lucrări de întreținere la mai puțin de 12 luni de la ultima reparație efectuată. Ioan Balan a mai declarat că având în vedere faptul că scurgerile de tip canal deschis de pe marginea drumurilor și accesul cu pod către locuințe reprezintă o soluție învechită și deosebit de periculoasă pentru circulația pe drumurile publice, vrea să afle de la ministrul Transporturilor dacă are în intenție să modifice, pentru viitoarele lucrări de infrastructură, acest tip de soluție tehnică.