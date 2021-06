Statistică

Secțiile Covid ale spitalelor din județul Suceava mai aveau internați, luni dimineață, 36 de pacienți infectați cu SARS-CoV și 19 pacienți suspecți de infectare. Dintre pacienții diagnosticați cu Covid, 26 sunt internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. În acest spital sunt la această dată 498 de pacienți, dintre care 461 cu alte afecțiuni decât Covid și 11 pacienți în zona tampon. Unitatea medicală dispune, la această dată, de 363 de paturi libere, din care 145 pentru pacienți Covid-19, 182 în sectorul non-Covid, 36 pentru zona tampon și 14 la ATI Covid.

La nivelul județului, în intervalul 31 mai-1 iunie au fost internate 4 persoane diagnosticate cu Covid-19, în același interval de timp fiind externate 3 persoane declarate vindecate.

În carantină sunt 1.862 de persoane; 94 au intrat în intervalul 31 mai-1 iunie, dintre care 3 persoane sunt contacți direcți ai unor persoane confirmate cu SARS-CoV-2. De asemenea, în izolare se află 71 de persoane, din care una intrată în intervalul 31 mai-1 iunie.

Din cele 114 localități ale județului, 76 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 26 au câte un caz, 11 au sub cinci cazuri, iar una are peste zece cazuri în evoluție. Municipiul Suceava are 25 de cazuri active și o incidență de 0,24 la mie. În județ sunt 80 de cazuri de infecție Covid-19 în evoluție.

Până acum, s-au vaccinat anticovid 81.052 de suceveni, din care 66.684 de persoane cu rapel.