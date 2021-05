Răspunsul Ierarhului

În Săptămâna Luminată, ÎPS Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a vizitat mai multe cimitire din județ, în unele dintre ele observând multă mizerie. „Am vizitat peste 200 (...), am constatat că morţii dumneavoastră au fost îngropaţi de două ori: o dată sub pământul reavăn al ţării şi o dată sub mormanele de gunoaie care le guvernează”, a spus ÎPS Calinic, ca răspuns la o întrebare adresată de un enoriaș, pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

„Ştiţi, evreii aveau în afara zidurilor cetăţii o groapă în care aruncau gunoaiele şi care se numea gheenă; în România se numeşte vărsătoare. Cam aşa arată, din păcate, unele dintre cimitirele eparhiei din care faceţi parte. Nu credeţi? Vă aştept la Centrul Eparhial să vă prezint fotografiile deja arhivate, unele trimise chiar de credincioși. Sigur, acum, din respect faţă de credincioşii acestei eparhii, nu voi posta nicio fotografie pe site-ul Arhiepiscopiei şi nici nu voi pomeni numele vreunei parohii, deşi modul dumneavoastră justiţiar, ca să nu îl numesc altfel, în care îmi adresaţi întrebările ar merita o astfel de dezvăluire”, a mai completat ÎPS Calinic, care l-a informat pe enoriașul nemulțumit că atunci „când intru într-un cimitir eu am certitudinea că este un loc sfânt şi aceasta pentru că, printre cei care îşi dorm somnul de veci, mulţi dintre ei sunt sfinţi. Da, aşa cum citiţi, sfinţi! Sunt copii sfinţi, sunt mame sfinte, sunt taţi sfinţi; într-un cuvânt: sunt oameni sfinţi! Cei care şi-au abandonat rudele de Dincolo nu au însă o astfel de certitudine. De unde această constatare? Simplu! Din felul în care arată cimitirele, respectiv mormintele celor strămutaţi la Domnul, ale căror rude sau ai căror semeni trec cu indiferenţă pe lângă ele. Mergeţi în Elveţia sau Germania să vedeţi cum arată un cimitir, deşi respectivii, protestanţi fiind, nu au cultul morţilor! Din acest punct de vedere, vorba Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, <sunt mai creştini decât creştinii>”.