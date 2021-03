Decizie

Mihail Martin, ofițer al Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Suceava, este aproape să poată părăsi domiciliul. Și asta pentru că un magistrat de drepturi și libertăți de la Tribunalul Suceava a decis vineri înlocuirea arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar. Cererea de prelungire a arestului la domiciliu fusese formulată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava, care au posibilitatea să conteste la instanța superioară măsura luată vineri. Practic, înlocuirea arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar va putea intra în vigoare doar dacă și magistrații de la Curtea de Apel Suceava o mențin. O măsură similară îl privește și pe comisarul-șef Radu-Ionuț Obreja, fostul șef al Serviciului Permise și Înmatriculări Suceava. Și în cazul său a fost luată decizia de a fi plasat sub control judiciar. Dacă în cazul lui Mihail Martin era singurul dosar în care avea măsuri restrictive de libertate, în ceea ce-l privește pe Radu-Ionuț Obreja acesta se mai află sub puterea a două mandate de arestare preventivă, mandate emise în alte două dosare penale. Într-un dosar este vorba de fapte de corupție în care este pus sub acuzare de procurorii DNA Suceava alături de alți colegi de la Serviciul Permise și Înmatriculări, dar și alți intermediari, iar cel de al doilea dosar privește acuzații de corupție în care ar fi implicat și colonelul Florin Constantin Timu, șeful Serviciului de Protecție Internă Suceava.

În dosarul care îl privește pe ofițerul de la DGA Suceava, acuzațiile aduse procurori fac deja obiectul unui rechizitoriu trimis în instanță. Mihail Martin este acuzat că ar fi asigurat protecție juridică activității infracționale de corupție derulată la nivelul serviciului de permise (SPCRPCÎV) Suceava, structură al cărei exponent era inculpatul Obreja Radu Ionuț. Protecția juridică, asigurată de ofițerul DGA pe parcursul anului 2020, ar fi constat în divulgarea, fără drept, a unor informații la care avusese acces în virtutea atribuțiilor, informații menite să îl favorizeze pe Obreja Radu Ionuț, șeful Compartimentului permise Suceava și pe complicii săi”, se arată într-un comunicat al DNA Suceava.

Mihail Martin a fost trimis în judecată în stare de arest la domiciliu pentru comiterea următoarelor infracțiuni:

- folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, în formă continuată (4 acte materiale),

- favorizarea făptuitorului,

- luare de mită,

- acces ilegal la un sistem informatic.

Pentru Ionuț Obreja acuzațiile aduse în acest dosar sunt următoarele:

- folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite,

- dare de mită.

În același dosar, a mai fost trimisă în judecată o a treia persoană. Este vorba de Radu Popovici, care va fi judecat pentru următoarele fapte:

- complicitate la luare de mită,

- complicitate la dare de mită.