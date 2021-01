Servicii mai scumpe

“Semne bune anul are”, dar nu și în privința prețurilor, care deja au crescut la carburanți, energie electrică, dar și pentru serviciile de apă – canalizare, necesare fiecăruia dintre noi, zi de zi.

Prețul total al unui metru cub de apă furnizat de ACET Suceava se apropie vertiginos de pragul de 10 lei, noi scumpiri fiind introduse în tarife, de la 1 ianuarie 2021, de către operatorul regional.

Mai exact, sucevenii din toate localitățile județului Suceava, racordate la operatorul regional ACET, plătesc mai mult cu 25 de bani, plus TVA, pentru fiecare metru cub de apă potabilă utilizată, precum și cu 15 bani mai mult, plus TVA, pentru serviciile de canalizare – epurare, raportate direct la volumul de apă consumat.

Noile tarife pentru serviciile ACET, aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, valabile în județul Suceava, sunt:

Apă potabilă - 5,00 lei/mc (preț/tarif fără TVA), 5,45 lei/mc (preț/tarif cu TVA);

Canalizare – epurare - 3,66 lei/mc (preț/tarif fără TVA), 3,99 lei/mc (preț/tarif cu TVA).

Altfel spus, de la 1 ianuarie 2021, pentru fiecare metru de apă rece consumată, prețul final, cu tot cu costurile de canalizare – epurare, ajunge la 9,44 lei.

Comparativ, în 2020, tarifele ACET au fost de 4,75 lei plus TVA pentru apa potabilă și 3,51 lei plus TVA pentru canalizare – epurare, dar și pentru apa meteo, adică apa de ploaie care ajunge la canalizare.

În 2019, tarifele ACET Suceava au fost de 4,42 lei plus TVA pentru apa potabilă și 3,05 lei plus TVA pentru canalizare - epurare, iar în 2018 costul unui metru cub de apă rece era 4,1 lei plus TVA, la care se mai adăuga 2,89 lei plus TVA pentru canalizare – epurare.

Partea plină a paharului, dacă se poate spune așa, este că din 2019, atât serviciile de canalizare – epurare, cât și cele de furnizare apă potabilă se calculează cu TVA de 9%, încât s-a mai diminuat din impactul scumpirilor anuale asupra buzunarelor consumatorilor.