Daruri

Primăria Liteni a oferit, anul acesta, peste 800 de cadouri copiilor din acest oraș. Primarul Tomiță Onisii a spus că având în vedere restricțiile impuse de pandemia de coronavrius, Moș Crăciun nu a mai trecut pe la copii pentru a le oferi cadourile, însă a fost găsită o altă soluție pentru ca cei mici să se bucure de daruri. „În fiecare an făceam foarte multe evenimente de Crăciun și de Anul Nou. Însă din cauza pandemiei nu putem să organizăm evenimentele pe care eram obișnuiți să le facem. Cu toate acestea, am ținut să le aducem o bucurie celor mici și am decis ca și anul acesta să le oferim daruri de Crăciun”, a declarat primarul orașului Liteni. El a spus că anul acesta cadourile au fost distribuite parohiilor din fiecare sat, de unde vor fi preluate de copiii care participă la slujbe sau de părinții sau bunicii acestora.