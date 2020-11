Lucrări cu cântec

Un teren situat în apropiere de Sinagoga din Rădăuți este pe cale să devină ”gazda” unei clădiri cu nivel de înălțime de P+2. Proprietarul celor aproape 1.000 de mp situați pe strada Pictor Grigorescu, Ilarion Titel Chirilă, a recunoscut pentru ”Monitorul de Suceava” că momentan nu are toate autorizațiile și avizele necesare pentru a demara lucrările.

”Nu am început nimic, doar am decopertat terenul pentru că un prieten al meu avea nevoie de pământ. Nu am turnat nici o fundație și nu am făcut nimic în sensul de a construi ceva. Clădirea de aici va avea funcțiuni complementare, în sensul că la parter și etajul I vor fi spații comerciale, iar la etajul II spațiu de locuit. Este exclus să ridic aici o construcție pentru locuințe colective”, a arătat Ilarion Titel Chirilă.

Proprietarul a precizat că amprenta la sol a viitoarei clădiri va avea 380 mp, ceea ce înseamnă că se încadrează în limita de 40% prevăzută de legislația în vigoare.

Intenția de a ridica această clădire cu nivel de înălțime P+2 a ajuns și la urechile primarului din Rădăuți, Bogdan Loghin. Acesta a precizat că s-a documentat despre situația terenului și construcției de pe strada Pictor Grigorescu și i-a solicitat în termeni fermi proprietarului să nu se apuce de lucrări fără a avea toate actele în regulă.

”Vom avea toleranță zero pentru tot ceea ce nu respectă legislația. În cazul de față, i-am solicitat proprietarului să nu întreprindă alte lucrări până nu va avea toate avizele în regulă. Situația este monitorizată și dacă vor fi abateri nu vom ezita să luăm toate măsurile care se impun”, a precizat Bogdan Loghin.

De altfel, și alți rădăuțeni au semnalat demararea unor lucrări pe strada Pictor Grigorescu, motiv pentru care au sesizat atât Primăria Rădăuți, dar și alte instituții ale statului capabile să ia măsuri în cazul în care proprietarul va începe să construiască fără a avea toate actele în regulă.