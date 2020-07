Experiment

Ruta alternativă din municipiul Suceava a făcut obiectul mai multor materiale de presă, unele mai critice, altele favorabile. Pentru că tot s-a discutat despre ea și va deveni parte din cotidian, ”Monitorul de Suceava” a făcut un experiment. Am mers cu bicicleta din centrul municipiului Suceava și până la Iulius Mall pe noul drum, ocazie cu care am observat și care este stadiul lucrărilor, dar și timpul în care poate fi parcurs acest traseu. Firește, cu bicicleta timpul este ceva mai mare, dar cu mașina cel mai probabil se va înjumătăți. Am ajuns dintr-un punct în celălalt în 8 minute și 11 secunde, iar la modul cum se lucrează și la cât mai este de muncă ruta alternativă pe varianta Centru – Iulius Mall va putea fi circulabilă în maxim 2 luni. Practic, șoferii care vin dinspre Centru fac la dreapta pe strada Mirăuți, trec de această biserică veche și importantă pentru Suceava, apoi parcurg zona în care sunt casele familiilor de romi, traversează pârâul Cetății pe un pod deja existent. Drumul este asfaltat până cu aproximativ 300 de metri înainte de noul pod peste râul Suceava, dar aici lucrările sunt în plină desfășurare. Se traversează apoi noul pod și se face la stânga spre Iulius Mall, pe drumul care vine dinspre defuncta Termica. Noua rută alternativă va cuprinde însă și alte segmente, unul care se va înțepa în drumul dinspre Centru spre noul pod și care va veni de la Luk Oil. Celălalt segment va presupune traversarea căii ferate și va ajunge în drumul european Suceava – Botoșani, în zona firmei Linda Ecotil. Pentru aceste ultime două sectoare lucrările se vor prelungi și anul viitor, dar partea din Centru spre Iulius Mall va putea fi dată în funcțiune până în toamnă, ceea ce ar degreva traficul pe principalul bulevard al orașului, care face legătura între Centru și Burdujeni. Din Centru și până la noul pod peste râul Suceava aveți o galerie foto pentru a vă face o idee pe unde veți circula, iar filmarea de pe bicicletă va fi atașată, de asemenea, la acest material.