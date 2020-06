După spitalizare

Primarul municipiului Rădăuți, Nistor Tatar, a revenit de miercuri la serviciu, după o perioadă în care a fost internat în spitalul din localitate. În urmă cu trei săptămâni, șeful executivului rădăuțean a fost diagnosticat cu COVID-19, și imediat spitalizat.

Pentru că au fost în contact direct cu primarul în timpul orelor de serviciu, 11 salariați din primărie au stat în izolare la domiciliu pentru 14 zile și, din fericire pentru ei, nici unul nu a avut probleme de sănătate. Nistor Tatar a declarat miercuri: „Astăzi am revenit la locul de muncă. Am trecut printr-o perioadă foarte grea, am fost spitalizat trei săptămâni, și după ce ultimele teste au ieșit negative, de astăzi mi-am reluat activitatea. În aceste trei săptămâni am fost la curent cu problemele urbei pentru că am ținut legătura permanent cu viceprimarul Nicolau, cu consilierii și cu aparatul din primărie. Pot să afirm că la nivelul administrației locale rădăuțene lucrurile se desfășoară în normalitate și că vom continua să ne desfășurăm activitatea în parametri normali. Mulțumesc celor care mi-au fost aproape în această perioadă, mulțumesc cadrelor medicale din spitalul rădăuțean. Nu am nimic de ascuns, atât eu cât și soția mea am fost depistați cu COVID-19. Mulțumesc bunului Dumnezeu că am trecut cu bine peste aceste momente!”