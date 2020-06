Oameni fideli

Cadou neașteptat pentru un pensionar în vârstă de 84 de ani din Câmpulung Moldovenesc, abonat fidel al cotidianului ”Monitorul de Suceava”. Sevastian Boguș este cititor al ziarului nostru încă de la înființare, din noiembrie 1995. În cei aproape 25 de ani nu a ratat nici un număr al cotidianului nostru, dar luna trecută, în mai, s-a întâmplat ceva neprevăzut, o încurcătură, și nu și-a putut reînnoi abonamentul.

Cum zilele trecute, mai exact pe 29 mai, a împlinit vârsta de 84 de ani, conducerea ziarului s-a gândit să-i ofere drept cadou toate ziarele de luna trecută. Între timp, octogenarul și-a refăcut abonamentul, iar începând de astăzi poștașul va trece din nou pe la poarta sa pentru a-i lăsa ”Monitorul de Suceava”.

Sevastian Boguș ne-a așteptat la locuința sa de pe strada Drumul Tătarilor și ne-a mărturisit că ziarele pe care i le-am adus ”sunt cel mai frumos cadou de ziua mea”.

”Eu sunt foarte mulțumit de articolele din ziar. Poate ar trebui să scrieți mai mult despre consultații medicale, că într-o vreme erau și din astea. Uitați, am și articole din ziare mai vechi pe care le-am decupat și le am într-un dosar”, ne-a spus octogenarul.

Și, într-adevăr, în dosar erau mai multe articole decupate, inclusiv unul semnat de subsemnatul. Erau articole de acum 18 ani sau din 2007, din perioadele în care presa nu era invadată de rețelele de socializare.

Întrebat de ce s-a abonat la ”Monitorul de Suceava” și nu la vreun alt ziar local, Sevastian Bogoș a mărturisit că este cel mai complet și mai la curent ziar în ceea ce privește informațiile locale.

”Eu dacă nu citesc ziarul într-o zi parcă nu mă simt bine. De-a lungul timpului am convins și unii dintre vecini să se aboneze la Monitorul de Suceava, dar cei mai mulți dintre ei au murit și pe alții e greu să mai conving acum”, a menționat octogenarul.

Discuția a alunecat și spre problemele curente cu care se confruntă. Marea sa nemulțumire este legată de faptul că statul nu acordă subvenții pentru cei care cresc 1-2 bovine și în felul acesta este descurajată creșterea animalelor în gospodăriile particulare.

”Uitați, eu am 13 ari cu iarbă și vreau să o dau cuiva care are animale, dar nu am cui. Asta nu se întâmpla acum 20-25 de ani, când pe strada noastră erau cel puțin 20 de vaci. Acum nu mai crește nimeni nici o vacă. Și e de înțeles, de vreme ce pentru un litru de lapte se plătesc 70 de bani, iar pentru o sticlă de apă de jumătate de litru prețul este de 2 lei”, și-a exprimat oful abonatul fidel al cotidianului nostru.

O altă nemulțumire este legată de strada pe care locuiește și care a fost prinsă în programul de asfaltare de mai multe ori, dar nici până acum nu i-a venit rândul.

L-am lăsat pe Sevastian Boguș, unul dintre cei mai loiali parteneri ai noștri din punct de vedere al fidelității, cu mulțumirea că sunt oameni care ne apreciază munca, iar produsul pe care îl scoatem pe piață de aproape un sfert de secol este unul de calitate.

Mulțumim, domnule Boguș, și sperăm să găsim sute sau chiar mii de persoane ca dumneavoastră.