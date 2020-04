Implicare

Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava (ASIS), structură care reprezintă interesele a circa 8000 de angajați din învățământul preuniversitar sucevean, a donat 40.000 de lei pentru deschiderea noului spital din Fălticeni.

Donația a fost făcută în contul special deschis de Primăria Municipiului Fălticeni, a anunțat Giani Leonte, președintele sindicatului.

„Situația din județul nostru necesită resurse mari și credem că deschiderea noului spital, la Fălticeni e mai mult decât vitală.

Bunăvoința membrilor noștri de sindicat s-a manifestat și luna aceasta. Mulțumesc tuturor pentru implicarea fără ezitare și am sentimentul că astfel de acțiuni vor continua!Sănătate maximă!”, a transmis Giani Leonte.

Spitalul din Fălticeni este finalizat la standard înalte, doar că nu dispune de dotările necesare. Mult așteptata inaugurare a noului spital s-a amânat an de an, astfel că, în aceste momente critice pentru Suceava, moderna unitate are lacătul pe uși.

Construcția noului spital a început în 1991, acum aproape 30 de ani. Lucrările s-au realizat până în 1997, s-au sistat între 1997-2012, ca din 2012 să se lucreze din nou și în 2019 să se finalizeze construcția. Noul spital, de 7 etaje, va avea 250 de paturi.

Reamintim că și în urmă cu o lună, ASIS s-a alăturat campaniei Monitorului de Suceava pentru sprijinirea cadrelor medicale și a Spitalului Județean ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Prin bunăvoința membrilor de sindicat a fost donată suma de 40.000 de lei.