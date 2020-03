Nepăsare

Un copil de 7 ani din satul Sfântu Ilie al comunei Șcheia a fost mușcat de un câine fără stăpân, în zona Dealul Crucii din localitate. Atacul a avut loc în cursul dimineții de vineri, după ce copilul a ieșit din curtea casei să se joace. La un moment dat el a fost încolțit de un câine, care l-a mușcat violent de gambă, provocându-i o rană la picior. Copilul a venit plângând spre casă, iar părinții acestuia împreună cu vecinii din zonă s-au revoltat pentru cele petrecute, depunând o plângere la Primăria Șcheia.

Mihai Brădățan, tatăl copilului de 7 ani, ne-a povestit: ”În jurul orei 11.00, copilul a venit plângând acasă, după ce a fost mușcat de un câine vagabond, în zona Dealului Crucii. E plin de câini maidanezi acolo, suntem disperați, nu știm cui să mai spunem asta. În fiecare zi se întâmplă aceeași problemă, ți-e și frică să mai dai drumul copiilor afară la joacă sau măcar să treacă prin zonă spre casă. Nici măcar cu bicicleta nu poate ieși, că se țin toți câinii după el. Cred că sunt acolo cel puțin vreo 25 de câini, care atacă oameni, varsă tomberoanele de gunoi. Oamenii din zonă au depus reclamații la primărie, dar degeaba. Am făcut și eu astăzi o sesizare la primărie, dar cred că efectul va fi zero, ca și până acum. O parte dintre vecini le mai dau și mâncare, îi întrețin pentru a rămâne în zonă.”

Pentru a vedea ce se întâmplă în zona respectivă, am luat legătura cu Vasile Andriciuc, primarul comunei Șcheia, care ne-a relatat: ”Acolo, în zona Dealul Crucii, pe strada Florilor, sunt probleme cu câinii de mai mult timp, am avut nenumărate sesizări. În urmă cu câteva săptămâni am trimis poliția locală, care a adunat o mare parte din ei. Câinii sunt peste tot și am informații că sunt aduși ritmic de o dubă albă cu numere de Botoșani, însă nimeni nu a reușit vreodată să-i memoreze numărul de înmatriculare. O problemă o constituie faptul că sunt oameni din zonă care le dau câinilor de mâncare, ținându-i aproape de casele lor. Voi trimite și astăzi și mâine dimineață polițiștii locali să vadă cum se pot rezolva problemele acolo, pentru a asigura liniștea și protecția cetățenilor din zonă.”