Conservare

Două containere conținând 416 probe de semințe extrase din depozitele Băncii de Gene Suceava au luat drumul Norvegiei, pentru conservarea lor în Depozitul Băncii Mondiale din arhipelagul Svalbard, situat la circa 1.300 de km de Polul Nord. Conducerea Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava (Banca de Gene Suceava) a luat cu ceva timp în urmă decizia punerii în siguranță la Svalbard, în Norvegia, a unei părți a colecției strategice a României, dintr-o responsabilitate față de generațiile viitoare, având în vedere schimbările climatice care au loc astăzi. Directorul Instituției, Dr. Biolog Silvia Străjeru, ne-a vorbit despre acest moment: ”Este un eveniment pentru Banca de Gene Suceava faptul că am reușit să transmitem acest material pentru conservare, pregătit în două containere, două cutii în care avem 416 probe. Selecția probelor pe care le-am introdus în această colecție duplicat sau de siguranță am făcut-o noi și am trimis-o acolo, beneficiind astfel de condițiile de păstrare din această bancă de gene situată aproape de Polul Nord.Am trimis în primul rând specii importante pentru agricultura României, din două categorii agronomice. Am trimis 312 probe diferite de cereale, în care intră grâu, porumb, orz, ovăz, secară și altele, precum și 104 probe de leguminoase pentru boabe, precum fasole, linte, bob, mazăre, fasoliță și altele. Lista am trimis-o inițial și a fost verificată de cei din cadrul Nordgen, pentru că probele trebuie să aibă caracter unic și nu trebuie să se mai afle într-o altă colecție. Suntem în pregătire să trimitem probe de tomate și alte legume, avem două cutii în pregătire și bineînțeles mai avem multe alte leguminoase pentru boabe rămase. Majoritatea probelor își au originea în România, sunt însă și din alte țări, toate fiind populații locale. Cele două containere au ajuns deja acolo. Au fost introduse în depozit la data de 25 februarie, când a avut loc și un eveniment mediat de primul ministru al Norvegiei, eveniment la care au fost invitați oameni de specialitate, printre care și noi, cei de la Banca de Gene Suceava. Trimiterea probelor acolo s-a făcut pe baza unui contract încheiat între banca noastră și Nordgen, banca care este mandatată de către guvernul norvegian să întrețină relația cu depozitarii, iar probele pot fi retrase doar de către instituția noastră, care suportă și aceste costuri de retragere”.

Condiții speciale de păstrare în interiorul unui munte de gresie de ”la capătul lumii”

Banca Mondială de la Svalbard oferă condiții de păstrare pentru o lungă perioadă de timp în condiții de temperaturi scăzute, de -18, -20 grade Celsius, tuturor băncilor de gene sau institutelor care dețin colecții de resurse genetice importante pentru agricultură și alimentație. Depozitul este situat în insula Spitsbergen din arhipelagul Svalbard al Norvegiei, săpat în interiorul unui munte de gresie pentru a asigura păstrarea uscată a locului chiar și după topirea calotelor de gheață. Depozitul este situat la 130 de metri deasupra nivelului mării și are sisteme multiple de securitate, iar semințele sunt conservate în pachete speciale, pentru eliminarea umezelii. Construcția sa a fost finanțată de guvernul norvegian și parțial de un organism neguvernamental denumit Crop Trust, care funcționează ca un fond de încredere pentru cei care dau bani să finanțeze activități legate de conservarea resurselor genetice vegetale. În același timp, managementul și toate activitățile legate de conservare și de gestionarea acestei bănci aparțin Băncii Nordice de Gene ”Nordgen”, situată la Alnarp, în Suedia, cea care deține personalitatea juridică și se ocupă de relațiile cu depozitarii.

”Seiful Apocalipsei” din Svalbard, o măsură de conservare a vieții și a lumii vii

Acest depozit din insulele Svalbard a fost inaugurat pe 26 februarie 2008, iar primii care au depus colecția duplicat acolo au fost tocmai Nordgen, reprezentanții acestei bănci suedeze fiind și cei care au avut ideea creării acestui spațiu care să ofere condiții optime de păstrare pentru tot ce este important pentru alimentația umană de pe acest glob.

În momentul de față la Svalbard sunt la păstrare circa 1 milion de probe, deci nu este plină nici măcar o încăpere din cele trei existente și care pot găzdui împreună 4.500.000 de probe. Condiția este de a fi păstrate în condiții standard în țara de origine, să fie probe unice și să fie importante pentru agricultură și alimentație. Materialul care se trimite acolo trebuie să fie proaspăt, cu germinație bună, de foarte bună calitate și sănătos, pentru a putea fi retras de acolo și folosit în teren după ani de conservare. În toată perioada conservării la Svalbard cutiile rămân închise, ele având inventarul în format electronic și în interiorul cutiei, bine etichetat.

Deschiderea depozitului se face doar de trei ori pe an, iar totul este foarte strict: nu se vizitează, media are acces în acest loc doar în condiții foarte stricte la vizitele oficiale ale unor șefi de state sau ale celor care finanțează Crop Trust. El se află în circuit turistic, dar poți ajunge doar să-ți faci o fotografie în fața intrării.

De-a lungul timpului unele probe au fost retrase din cadrul depozitului din Svalbard, cum a fost cazul Institutului Internațional de Cercetare Agricolă pentru Zone Aride din Alep, Siria, care păstra acolo peste 100.000 de probe. După ce institutul a pierdut colecția din cauza războiului din acea țară, în anul 2015 a retras în jur de 40.000 de probe, pe care le-au relocat în Maroc și Liban, unde are loc multiplicarea și refacerea propriei colecții a acestui institut. Pe măsură ce refac colecția, ei vor trimite din nou material proaspăt în Svalbard pentru a fi în siguranță, în paralel cu formarea propriei colecții. Seiful de semințe rămâne astfel un fel de asigurare în cazul pierderii semințelor păstrate în băncile de gene de pe întreg globul, dar și un refugiu pentru protejarea semințelor în cazul unor crize regionale sau globale. Aceste varietăți de semințe stocate în nordul Norvegiei ar putea repune agricultura pe picioare în cazul unui cataclism care ar distruge culturile lumii.