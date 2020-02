CanSat 2020

Șase elevi din județ au la dispoziție aproape trei luni de zile pentru a concepe și a construi de la zero un satelit miniatural, integrat în volumul şi forma unei doze standard de băuturi răcoritoare de 330 mililitri, capabil să măsoare o serie de parametri și să îndeplinească misiuni. Satelitul va fi lansat de la o altitudine de 1.200 de metri, în cadrul finalei Concursului Naţional „CanSat 2020”, proiect al Agenţiei Spaţiale Europeane, în colaborare cu Agenția Spațială Română (ROSA).

Echipa suceveană Gagarin este formată din Daniela Neață (clasa a IX-a) – Colegiul Național ”Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc, Armand Viorel Ilaș (clasa a XI-a), Robert Lămășanu (clasa a XI-a), Adrian Diaconița (clasa a X-a), Andreea Valentina Anastasiu (clasa a X-a), George Matei Volanschi (clasa a X-a), de la Colegiul „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului.

Echipajul este coordonat de prof. Gabriel Anastasiu, de la colegiul câmpulungean.

Potrivit acestuia, „echipa s-a calificat în finala concursului CanSat 2020, alături de alte nouă echipe din Brașov, Arad, Covasna, Constanța, Bihor, Cluj și Iași. Cinci dintre elevi vin cu experiența participării de la ediția de anul trecut, e un plus pentru echipă. Pentru calificare am realizat proiectul pentru construirea satelitului și pe baza acestuia am trecut la următoarea fază a competiției”.

Etapa națională se va desfășura între 22 și 26 aprilie, la Timișoara, cu lansare de la aerodromul de la Caransebeș.

Prima echipă clasată de la fiecare competiție națională va participa la finala europeană, care va avea loc în perioada 23-26 iunie 2020.

Satelitul va îndeplini o misiune principală și una secundară

La faza națională, satelitul miniatural va fi lansat din avion, de la 1.200 de metri altitudine, va trebui să îndeplinească o misiune principală și una secundară și apoi să aterizeze în condiții de siguranță. Minisateliţii trebuie să fie capabili să recepteze mai mulţi parametri ai aerului pe măsură ce cad pe pământ după lansare.

Misiunea principală este aceeași pentru toată lumea – măsurarea temperaturii și presiunii.

„Pentru misiunea secundară am gândit un sistem de terraformare, asta este ideea de la care a pornit. Presupunem că satelitul va ajunge pe o exoplanetă, satelitul va măsura parametri din zona respectivă și dacă vor corespunde condițiile atmosferice se va trece la terraformare, adică se vor lansa niște semințe și se va urmări dacă semințele vor da muguri. Satelitul va măsura nivelul de dioxid de carbon, radiațiile, nivelul de oxigen, temperatura, presiunea etc. De asemenea, se vor face niște evaluări meteorologice prin accesarea unui satelit din spațiu care urmărește vremea pe acea planetă”, a mai povestit Gabriel Anastasiu.

Acest echipaj este parte dintr-un proiect pentru un viitor HUB regional de Robotică și 3D Printing.

Potrivit organizatorilor, obiectivul concursului CanSat îl reprezintă atragerea tinerilor către științe și inginerie, în încercarea de a asigura forță de muncă pentru viitor în domeniul industriilor aerospațiale. Aceștia au mai apreciat și calitatea crescândă a echipelor de la etapa națională, procesul de selecție dovedindu-se din ce în ce mai riguros de la an la an.