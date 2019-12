Platou imagistic performant lansat la Policlinica Bethesda, la finalizarea unui proiect cu fonduri europene

Servicii medicale

Un nou platou imagistic a fost inaugurat joi în cadrul Policlinicii Bethesda din Suceava, în urma derulării unui proiect cu fonduri europene. Noile achiziții în aparatură medicală de investigare de ultimă generație au fost făcute după semnarea, în urmă cu trei luni de zile, a unui contract de finanțare prin care unitatea medicală a devenit policlinica cu cel mai performant și complet platou imagistic.

În cadrul proiectului derulat, Policlinica Bethesda a achiziţionat un nou echipament RMN Signa Explorer de 1,5 Tesla de fabricație 2019, la care omogenitatea magnetului și tehnologiile avansate oferă siguranța unui examen rapid cu o informație clinică de cea mai bună calitate, asigurând confortul total al pacientului. Emisia redusă de zgomot în timpul funcționării diminuează considerabil disconfortul creat de clasicele sisteme de rezonanță magnetică. Echipamentul Signa Explorer este dotat cu tehnici de imagistică de difuzie de înaltă rezoluție și de tehnică avansată de difuzie FOCUS, care permite scanarea la înaltă rezoluție a anatomiilor de mici dimensiuni, precum și angiografia fără utilizarea substanței de contrast. De asemenea, prin proiectul derulat cu fonduri europene a fost achiziționat un Computer Tomograf Revolution EVO cu spectru larg de diagnostic, care se adresează tuturor pacienților și patologiilor, oferind un diagnostic de încredere, detectând cele mai mici detalii la o doză de radiații scăzută. Astfel, opțiuni ca Smart Dose, 3D mA modulation, Organ dose modulation ajută la scăderea dozei administrate pacientului.

Policlinica Bethesda beneficiază de acum de mamografie digitală cu tomosinteză Senograf Pristina.

Proiecțiile achiziționate sunt prelucrate electronic cu scopul de a reconstitui o reprezentare 3D a întregului sân prin intermediul unei tehnologii digitale de ultimă generație, care asigură efectuarea unor mamografii la o doză redusă de radiație ionizantă, care asigură diagnosticarea cancerului de sân chiar și în țesutul mamar dens.

Un alt echipament de radiologie direct digital BRIVO DR-F permite îmbunătățirea fluxului de lucru datorită timpului redus de efectuare a examinărilor radiologice, asigurând efectuarea expunerilor la o doză redusă de radiație ionizantă. Noile achiziții sunt completate de un Ecocardiograf Vivid S70, care dispunede performanțe și caracteristici tehnice care susțin realizarea cu succes a investigațiilor cardiovasculare și nu numai, a urmăririi planului de tratament și a evoluției anumitor patologii. Cu ajutorul acestuia se obțin rapid informații despre structura și funcțiile inimii, dimensiunile cavităților, grosimea pereților, contracția lor, aspectul și funcționarea valvelor, eventuala prezență a altor structuri, ghidând astfel decizia terapeutică.

În cadrul conferinței de presă organizată cu ocazia lansării noului platou imagistic, doctorul Ștefan Pușcașu a subliniat: ”Ceea ce se întâmplă astăzi la Bethesda reprezită un eveniment în activitatea medicală a Sucevei. Este vorba de un proiect cu fonduri europene în valoare de 2 milioane de euro pe care am reușit să-l finalizăm cu succes. Avem astăzi un platou imagistic complet, despre care pot să spun că, în sectorul privat, este cel mai performant.” La această lansare a ținut să fie prezent și Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, care a remarcat în alocuțiunea sa: ”Doctorul Pușcașu este unul dintre pionierii anilor 90, care a avut curajul să plece spre mediul privat. Astăzi am venit aici în semn de respect pentru dumnealui și pentru mediul privat, pentru că abordarea mea este de a încuraja investițiile în sănătate oriunde ar fi ele, la stat sau private. Mă bucur de soluțiile acestea, două milioane în mediul privat reprezintă foarte mult și nu am decât să aplaud și să îmi doresc cât mai multe astfel de investiții în județul Suceava. Felicitări!” În privința achiziţiilor de noi echipamente, medicul Ștefan Pușcașu a menţionat că acestea vor continua la Bethesda, pentru oferirea unor servicii medicale de calitate oferite populației.