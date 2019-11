La Câmpulung Moldovenesc

Vineri, 15 noiembrie, Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc a îmbrăcat haine de sărbătoare, pentru a celebra 95 de ani de existenţă a instituţiei militare de învăţământ. Alături de elevii ştefanişti, a participatministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, care a decorat Drapelul de Luptă al Colegiului cu Emblema de Onoare a Armatei României

Au mai luat parte la festivitate cadre didactice, cadre militare în rezervă şi activitate, absolvenţi, precum şi personalul colegiului şi elevi. Un moment de o încărcătură emoţională aparte a fost mesajul înregistrat al colonelului (în retragere) Constantin Zavati, absolvent al promoţiei 1942, din vremea în care Liceul Militar „Ştefan cel Mare” funcţiona la Cernăuţi.

În istoria celor 95 de ani, au absolvit Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” peste 12.000 de elevi, cuprinşi în 80 de promoţii. Cei mai mulţi dintre absolvenţii colegiului au îmbrăţişat şi s-au remarcat în cariera militară, aproximativ 200 ajungând la gradul de general, 10 devenind şefi ai structurilor militare centrale, iar 15 au fost decoraţi cu Ordinul „Mihai Viteazul”.

Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc continuă tradiţiile Liceului Militar „Ştefan cel Mare” din Cernăuţi, înfiinţat la 25 noiembrie 1924, prin Înalt Decret Regal, promulgat şi semnat de regele Ferdinand.

Evenimentele din perioada 1940-1945 au marcat existenţa liceului, determinând mutarea acestuia şi apoi desfiinţarea pentru o perioadă de 8 ani. Liceul îşi redeschide porţile la 1 septembrie 1953 la Câmpulung Moldovenesc. Timp de 3 ani - până la terminarea edificiului special construit şi amenajat - liceul a funcţionat la Iaşi. În oraşul Câmpulung Moldovenesc funcţionează din 1956.

Printre performanţele bifate de colegiu de-a lungul timpului amintim - realizări remarcabile ale absolvenţilor colegiului în cariera militară, în cercetarea ştiinţifică, în viaţa economică şi politică; absolvenţi ai colegiului au fost admişi în academii militare ale statelor NATO; 15 ofiţeri, absolvenţi ai colegiului, au fost decoraţi cu Ordinul „Mihai Viteazul” ca urmare a faptelor de arme din cel de-al doilea război mondial; sute de premii şi distincţii obţinute de elevi, an de an, la olimpiadele şcolare, concursurile interjudeţene pe discipline, la olimpiadele şi competiţiile sportive; implicarea în proiecte şi programe europene; realizarea revistei colegiului „Muşatinii”, etc.

La ceas aniversar, reprezentanţii instituţiei au transmis - „Promovând valorile şi continuând tradiţia, Colegiul Naţional Militar Ştefan cel Mare a devenit în cei 95 de ani de la înfiinţare un reper esenţial al sistemului educaţional românesc. An de an, elevii colegiului au făcut dovada pregătirii lor prin rezultatele foarte bune înregistrate la examenul de bacalaureat şi la admiterea în academiile militare. În acelaşi timp, elevii colegiului au participat la concursuri şi olimpiade şcolare, prestaţia lor fiind apreciată cu premii şi distincţii la competiţiile judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale. Printre aceştia s-au remarcat şi au dus numele instituţiei de învăţământ militar dincolo de graniţele ţării Calisevici Sabina, medaliată de două ori cu aur la Olimpiada Internaţională de Geografie, în 2016 şi 2017, Daniliuc Bogdan calificat la Olimpiada Internaţională de Geografie a Europei Centrale, de Sud şi de Sud-Est în 2019 şi de Moruzan Vlad, medaliat cu bronz la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe pentru Juniori în 2010. Sunt rezultate care completează registrul performanţelor de excepţie obţinute în anii '70 de Drochioiu Gabi şi Lichet Ioan la Olimpiada Internaţională de Chimie şi de Matra Ilie la Olimpiada Internaţională de Fizică”.