Infrastructură

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost prezent joi, alături de primarul din Horodnic de Sus, Valentin Petrică Luță, la începerea unor ample lucrări de asfaltare a unor drumuri din această comună. Gheorghe Flutur a ținut să remarce faptul că Valentin Luță s-a dovedit a fi un primar care are o gândire de om gospodar. „După ce a tras rețele de apă-canal în peste 80% din comună, a finalizat mai multe poduri, acum trece la asfaltări. Astfel, vor fi asfaltați cu bani europeni 1,3 km de drum și alți 5,5 km vor fi asfaltați din fonduri proprii”, a spus Gheorghe Flutur. El a subliniat faptul că investițiile din comuna Horodnic de Sus reprezintă o poveste de succes în județul Suceava. „Sunt investiții realizate de o administrație cu un primar liberal care, chiar dacă s-a confruntat cu probleme de finanțare, a știut să facă ce trebuie pentru comună. Doar în acest an a terminat un dispensar comunal cu dotare la standarde europene și este pregătit să dea în folosință o casă de cultură, ceea ce pentru mediul rural reprezintă o realizare excepțională”, a spus Gheorghe Flutur. El a adăugat că îl va sprijini în continuare pe primarul din Horodnic de Sus pentru a duce la bun sfârșit investițiile pe care le are. „Am fost de fiecare dată alături de primarul Luță, așa cum sunt alături de toți primarii gospodari și voi continua să-i fiu alături, mai cu seamă că are o problemă cu niște restanțe ale vechiului guvern la plata unor lucrări făcute la Horodnic de Sus, prin PNDL”, a mai declarat Gheorghe Flutur.