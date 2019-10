Demersuri

Deputatul USR ales în Diaspora, câmpulungeanul Daniel Popescu, membru în Comisia pentru agricultură şi silvicultură, a depus mai multe amendamente la proiectul de Lege 221/2017 pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii nr. 383/2013. Daniel Popescu consideră total ineficient şi complet netransparent modul în care au fost organizate consultările şi dezbaterile pe tema acestui proiect de lege, în condiţiile în care modificările aduse Legii apiculturii necesită o implicare largă a apicultorilor din toate regiunile ţării. El a arătat că propunerea legislativă se află în circuitul parlamentar de peste doi ani, iar termenul pentru dezbatere şi consultări la Comisie a fost prelungit cu încă două săptămâni. „De peste un an am discuţii cu apicultorii suceveni, bistriţeni şi din alte judeţe din ţară. Faptul că acest proiect este tergiversat de peste doi ani ne arată că Guvernul şi Parlamentul nu doresc să rezolve problema etichetării şi controlului calităţii produselor apicole, precum şi a sancţionării celor care încalcă legislaţia în domeniu. România are apicultori de mare calitate şi datorită acestui fapt ţara noastră se află pe locul 4 în UE (şi pe locul 14 mondial) la producţia şi exportul de miere. În 2015 ne-am situat pe primul loc în Europa cu o producţie de 35 de mii de tone. Pe de altă parte, ne confruntăm cu prezenţa pe piaţa românească a mierii neconforme din afara spaţiului comunitar (Ucraina, China), falsificată sau fără origine corect declarată, dar prezentată ca producţie naturală şi autohtonă”, a declarat deputatul Daniel Popescu. De asemenea, deputatul sucevean încurajează asociaţiile apicultorilor din România să-şi delege reprezentanţii la dezbaterile despre care conducerea Comisiei a transmis că vor fi organizate în cadrul Subcomisiei pentru Legea apiculturii. Daniel Popescu a subliniat că ţinând cont de distanţele mari până la Bucureşti, va ruga Comisia pentru agricultură să transmită dezbaterile şi în mediul online, iar apicultorii interesaţi să poată trimite sugestiile pe adresa de e-mail daniel.popescu@cdep.ro.

„Sugestiile dumneavoastră sunt importante şi trebuie să le aduceţi în discuţie. Numai aşa putem asigura reprezentativitatea majorităţii producătorilor locali, pentru a înlătura orice suspiciune privind favorizarea doar a unor grupuri de interese. Avem nevoie de o lege a apiculturii limpede, clară şi uşor aplicabilă. Fără îndoială este nevoie să promovăm şi să susţinem cu bună credinţă un grad ridicat de informare şi conştientizare, precum şi să stimulăm în mod constructiv reglementarea relaţiilor apicultor-apicultor, apicultor-stat, apicultor-vecini, apicultori-marii cultivatori”, a mai declarat deputatul USR, Daniel Popescu.

El a arătat că este deschis la discuţii cu apicultori din toate regiunile ţării pentru a putea înţelege mai bine problemele cu care se confruntă. „Până la acest moment au rezultat o serie de amendamente care au fost deja depuse la Comisia pentru agricultură şi asupra cărora vom avea un punct de vedere al Ministerului Agriculturii în următoarele două săptămâni de dezbateri şi consultări”, a încheiat Daniel Popescu.