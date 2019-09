„Copilăria, o lume de vis”

În perioada 26-30 august, la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Suceava s-a desfăşurat prima ediţie a şcolii de vară „Copilăria, o lume de vis”, la care au participat peste 30 de elevi cu vârste cuprinse între 5 şi 11 ani. Acest proiect a fost coordonat de către profesoarele Mihaela Rusu şi Adina Grigoraş, directoarea adjunctă a unităţii.

Prof. Lăcrămioara Toma, directoarea Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Suceava, a menţionat că mai multe instituţii culturale din municipiul Suceava şi-au dat mâna pentru a alcătui un program care a împletit armonios ateliere de dezvoltare personală, work-shop-uri în limba engleză, ateliere de pictură, de cusături, de încondeiat ouă, jocuri şi activităţi sportive, vizite la observator, la muzee, excursii.

„Şcoala a beneficiat şi de un grup de elevi voluntari care s-au implicat, alături de dascălii noştri, în realizarea activităţilor culturale, educative şi recreative propuse. <Ţi-a plăcut la Şcoala de vară?>, întreb în ultima zi de activităţi un băieţel de 7 ani, care aştepta nerăbdător să fie premiat. <A fost frumos şi interesant. Cel mai mult mi-a plăcut ziua de ieri. Am fost în excursie la Cacica şi am coborât în salină!>. Nu cred că am nevoie de un feed-back mai bun. Pentru toată echipa a fost o experienţă frumoasă. Vă felicit pentru participare, a fiecăruia dintre voi, indiferent de rolul pe care l-aţi avut, să fiţi sănătoşi şi vă aşteptăm la vara viitoare cu ediţia a II-a”, a mai arătat Lăcrămioara Toma.

Experienţe noi, interactive

Activităţile propuse s-au derulat în parteneriat cu unităţi furnizoare de educaţie şi cultură (Muzeul, Observator Astronomic, Biblioteca, Centrul cultural).

La rândul său, prof. Mihaela Rusu, coordonatoarea şcolii, a menţionat că „proiectul se află la prima ediţie şi s-a născut din dorinţa elevilor de a relua contactul cu şcoala pe perioada vacanţei de vară şi, în egală măsură, de a experimenta situaţii de viaţă noi, majoritatea proiectate în cadru nonformal. Activităţile au scopul să ofere copiilor experienţe noi, într-un mod interactiv şi ludic, prin cursurile organizate care devin un loc de cercetare, descoperire şi învăţare prin experimente şi experienţe specifice vârstei. Deplasările în cadrul programului au fost sub formă de drumeţii, însoţite de elevi voluntari şi cadre didactice din şcoală”.

Succesul acestor activităţi se datorează echipei de proiect: prof. Maria Ienache, Ştefania Domunco, Liliana Pintilie, Dora Dulceac, Alexandra Uscatu şi Cristi Hurjui.

„Consider că această săptămână a fost una foarte reuşită în condiţiile în care elevii erau foarte fericiţi şi vorbeau despre participarea la următoarea ediţie”, a completat prof. Mihaela Rusu.

Câteva dintre impresiile elevilor confirmă reuşita acestei prime ediţii: ”Pentru mine şcoala de vară a fost o pregătire pentru şcoala ce va începe în curând, dar la care am învăţat lucruri practice, m-am jucat, m-am distrat, am vizitat locuri minunate, mi-am făcut prieteni noi. Cu alte cuvinte, a fost o experienţă minunată!” (Maria Mihai, clasa a IV-a); „Abia aştept şcoala de vară de anul viitor!” (Ioana Mihai, clasa I); „A fost minunat!” (Iarina F.).