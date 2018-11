Artă

Expoziţia cu 31 de lucrări ale celebrului artist fotograf german Oliver Mark, realizate la Mănăstirea Moldoviţa şi la Mănăstirea Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, de la Corlăţeni – Pojorâta, a fost vernisată, sâmbătă, la Muzeul de Istorie din Suceava, în prezenţa autorului şi a unui public numeros, lucru surprinzător pentru o seară de weekend. Au fost prezenţi preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, stareţul Mănăstirii Sfântul Ioan Iacob Corlăţeni, Varlaam Bârsă, directorul Muzeului “Ion Irimescu” din Fălticeni, preotul Teodor Brădăţanu, directorul Muzeului Naţional Liechtenstein, Rainer Vollkommer, jurnaliştii germani Till Schroder, redactor-şef al revistei de artă „Marginalia”, Verena Richter, de la Weltkunst, şi Ralf Hanselle, critic de artă pentru revistele Cicero, Kunstzeitung, fotoMAGAZIN, Profifoto etc., numeroşi oameni de cultură şi artă din Suceava.

În 31 de instantanee pe care acum le oferă publicului, Oliver Mark a surprins nu doar spiritualitatea profundă, firească într-o mănăstire, ci şi vitalitatea vieţii de zi cu zi. Călugărul care întinde o antenă, cel care toarnă apă într-un pahar sau călugării care tund un gazon englezesc în vârf de munte sunt, din alt unghi, monahii care împărtăşesc un copil, cei care ascultă spovedania credinciosului sau care au lăsat deschisă uşa altarului pentru obiectivul curios al aparatului de fotografiat. Fotografiile lui Oliver Mark de la Corlăţeni şi Moldoviţa nu pot fi povestite, ele trebuie văzute, cu atât mai mult cu cât, nu de puţine ori, în spaţiul public credinţa, tradiţia şi ritualurile religioase sunt teme de ironie. Un străin, un fotograf german, a descoperit în opt zile mii de lucruri pentru care românii nu mai au ochi.

În deschiderea expoziţiei, intitulată „Bucovina. Mănăstirile trăiesc”, directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a declarat că este primul experiment cultural de acest gen din România, când un fotograf străin locuieşte efectiv în două mănăstiri ortodoxe şi surprinde instantanee din viaţa monahală, pe care le prezintă apoi publicului.

„N-am înţeles cum pot călugării şi maicile să muncească atât de mult”

Rainer Vollkommer, care l-a însoţit pe Oliver Mark în cele opt zile cât a locuit în mănăstirile Moldoviţa şi Corlăţeni, a declarat că au fost frapaţi de credinţa profundă pe care au descoperit-o acolo şi de cât de mult muncesc călugării şi maicile. El a mărturisit că la început le-a fost teamă pentru că n-au ştiut cum este această lume monahală, pe care prezenţa lor ar putea-o deranja. „Am fost primiţi din toată inima şi a fost grozav că am pornit într-o călătorie de a descoperi această lume. Am văzut foarte multă credinţă, există acolo acea libertate să te apropii de Dumnezeu, dar ce n-am înţeles eu este cum pot călugării şi maicile să muncească atât de mult. Ce m-a frapat a fost cu câtă intensitate şi bucurie aceşti oameni fac aceste lucruri. Slujbele religioase sunt de o spiritualitate profundă. Este foarte greu să surprinzi aceste lucruri în fotografii; mirosul de tămâie şi rugăciunea intensă nu se pot reda. Le mulţumim pentru ce am trăit noi acolo. Ne va rămâne mereu în minte această experienţă”, a mărturisit directorul Muzeului Naţional Liechtenstein.

Oliver Mark a afirmat că ceea ce l-a fascinat în această călătorie spirituală în viaţa monahală ortodoxă a fost confirmarea faptului că „nimeni nu trăieşte singur”. „Am putut experimenta asta datorită părintelui stareţ şi preşedintelui Flutur. Nu m-am simţit niciodată singur în compania lor. Este un caz fericit că ne-am întâlnit aici. Sunt foarte, foarte mulţumit”, a spus celebrul fotograf. El a mai afirmat că este greu de povestit ce i-a plăcut mai mult, dar peisajul, îndeosebi la Corlăţeni, lumina, atmosfera rugăciunilor de noapte în mănăstire, mirosul de tămâie omniprezent şi faptul că a doua zi după ce au ajuns la mănăstire au fost miruiţi au făcut din itinerariul lor artistic în Bucovina o experienţă de neuitat. În plus, a spus el, datorită faptului că a locuit la mănăstiri a reuşit să renunţe la fumat.

„Dumnezeu i-a povăţuit paşii acolo unde a ştiut că este de folos”

Faţă în faţă cu fotografiile realizate de Oliver Mark la mănăstiri, stareţul Varlaam a afirmat că este pentru prima dată în viaţă într-o expoziţie şi asta îl stânjeneşte pentru că „locul nostru nu este de pus pe pereţi, ci în linişte şi rugăciune”. Dar „pogorământul în lume” a fost cu binecuvântarea ÎPS Pimen şi astfel „socotesc că o să aducă rod”. „Domnul director Vollkommer va duce la Liechtenstein nu doar imaginea noastră, ci şi trăirea. Dumnezeu i-a povăţuit paşii acolo unde a ştiut că este de folos”, a spus stareţul.

La rândul său, preşedintele Gheorghe Flutur a declarat că este fascinat de fotografiile realizate de Oliver Mark şi şi-a exprimat speranţa că această colaborare va continua şi pe alte teme, cum ar fi vechile meşteşuguri, civilizaţia lemnului sau mozaicul etnic şi religios din Bucovina. „Am avut curaj pentru o astfel de aventură, pentru un astfel de proiect. Expoziţia vorbeşte singură. Apreciez deschiderea călugărilor şi a maicilor pentru ca aceste lucruri să fie văzute astăzi aici şi le mulţumesc”, a afirmat Flutur, care a adresat mulţumiri pentru ÎPS Pimen şi directorului Vollkommer, căruia i s-a datorat venirea lui Oliver Mark la Suceava. De altfel, următorul proiect comun vizează promovarea Muzeului de Artă „Ion Irimescu” din Fălticeni.

Precizăm că cele 31 de lucrări ale lui Oliver Mark aparţin Muzeului Bucovinei. Anul viitor, expoziţia va fi vernisată în Liechtenstein, în data de 20 martie, şi tot anul viitor va ajunge şi în Germania, la München sau la Köln, potrivit lui Oliver Mark.

De asemenea, Muzeul Bucovinei va edita un catalog, într-un tiraj de 1.000 de exemplare, care va „circula” împreună cu expoziţia.

Oliver Mark se află pentru a treia oară la Suceava, după expoziţia „Celebrităţi”, din octombrie, anul trecut, şi vizita de lucru din această toamnă. Fotografiile sale au fost admirate în mari muzee şi galerii de artă din Germania, Liechtenstein, Franţa, Marea Britanie şi Irlanda. În România a expus până acum doar la Suceava, la Muzeul Bucovinei, anul trecut, când a venit cu expoziţia „Celebrităţi”, cu 64 de fotografii.