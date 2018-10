Cultural

Un amplu, inedit și emoționant eveniment a fost organizat vineri, 26 octombrie, de către Primăria Berchișești, la Centrul Cultural „Florin Piersic” din Corlata. Capul de afiş al manifestării a fost lansarea volumului „Neamul Florenilor şi a lor legendă”, al Doinei Florea Nelega, nepoata sculptorului Vladimir Florea, născut în satul Corlata. Vladimir Florea a fost un mare sculptor al românilor, în paralel predând ca profesor la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi, perioadă în care a finalizat peste 150 de lucrări de artă. Părinţii artistului au fost învăţători în Corlata, iar lansarea acestei cărţi-document a fost o bucurie pentru toată comunitatea din Corlata. După lansarea de carte a avut loc și vernisajul expoziției „Descoperiri”, pentru că, de câțiva ani, Doina Florea Nelega pictează. Despre cartea Doinei Florea Nelega au vorbit prof. Maria Crețu de la Mălini și artistul plastic Mihai Pânzaru PIM, care a prezentat și expoziția de tablouri a Doinei Florea Nelega.

Lansarea a două săli expoziționale, încărcate de istorie

Tot vineri s-au inaugurat la Centrul Cultural „Florin Piersic” Sala „Cerbul din Corlata” (după numele renumitei formații „Cerbul” din Corlata) și Sala „Vladimir Florea şi alte personalităţi ale localităţii Corlata”. Moderatoarea evenimentului, Gabriela Teișanu, consultant artistic - Artă populară – la Centrul Cultural Bucovina, a spus că Sala „Cerbul din Corlata” este amenajată după tipicul locului, o cameră țărănească cu toate cele necesare, dar care adăpostește cerbul, diplomele și cupele pe care această formație artistică le-a primit de la înființare, din anul 1982, și până în prezent. „Acest obicei străvechi a fost scos din lada de zestre de învățătorul Viorel Piersic. Colindul cerbului este multimilenar, protopărinții sărbătorind prin <Cerb> (Capricornul, deci luna decembrie) moartea și învierea timpului. La noi <Cerbul>a rămas ceea ce a fost întru începuturi moartea și învierea timpului. Inițiatorul acestei formații și coordonatorul ei a fost înv. Viorel Piersic, din anul 1982 până în 1989, când a plecat dintre noi”, a spus Gabriela Teișanu. În Sala „Vladimir Florea şi alte personalităţi ale localităţii Corlata” se regăsesc fotografii, lucrări şi alte documente ale autorului, precum şi ale altor personalităţi originare din zonă.

Un vis împlinit

Cele două săli expoziționale au fost amenajate de Rozalia Motrici şi Nicoleta Brădăţan. „Mă bucur că astăzi, de ziua Sf. Dumitru, în anul Centenarului Marii Unirii și în al 545-lea an de atestare documentară a satului Corlata, am reușit, împreună cu colega de generală, Nicoleta Piersic-Brădățan, care lucrează de mai bine de 21 de ani la Muzeul Obiceiurilor populare din Bucovina din Gura Humorului, să ne împlinim un vis mai vechi, care iată, astăzi, s-a materializat. Am beneficiat și de sprijinul Doinei Florea Nelega, care ne-a ajutat cu documente și fotografii ale familiei Trifon Falat Florea, fost învățător și director de școală mai bine de 13 ani în satul nostru (1919-1933), unde i s-au născut cei 4 fii:Radu, Arcadie, Vladimir și Liviu”, a spus Rozalia Motrici. Prin expoziția dedicată lui Vladimir Florea, a completat Rozalia Motrici, „dorim să comemorăm înaintașii noștri care au dus faima satului în țară și în lume prin cercetare, educație, cultură, sport și să vă mulțumim d-voastră, gospodarii satului, care ați rămas aici, ați menținut vie continuitatea acestui sat, ați păstrat tradițiile și obiceiurile din străbuni, drept pentru care a fost posibilă întâlnirea de astăzi”.

Momente artistice

La eveniment a fost prezentă și a susținut un recital de poezie eleva Adela Șulea, nepoata lui Ștefăniță Șulea din Corlata. Un program artistic au susținut și copiii din Corlata și Berchișești, în fața unui public cald, generos în aplauze, format, pe lângă invitați, din fiii satului. Rozalia Motrici a transmis mulțumiri Doinei Florea Nelega, „pentru că s-a alăturat demersului nostru și i-a dat o importanță deosebită”, mulțumiri Gabrielei Teișanu, pentru felul cum a prezentat manifestarea, mulțumiri primarului comunei Berchișești, Violeta Zenovia Țăran, Consiliului Local al Primăriei comunei Berchișești, pentru sprijin și înțelegere, fără de care nu s-ar fi putut face acest lucru, „și în egală măsură mulțumiri consătenilor și salariaților primăriei care ne-au ajutat la curățenie, ne-au ajutat cu obiecte, cu fotografii și sperăm să păstrăm în continuare această colaborare”. Evenimentele de vineri se înscriu în seria activităţilor organizate de Primăria comunei Berchişeşti şi dedicate aniversării Centenarului Marii Uniri de la 1918, precum şi împlinirii a 545 de ani de la prima atestare documentară a localităţii Corlata, după cum a spus Violeta Ţăran. Edilul a mulțumit tuturor participanților la evenimentul de vineri, în special Doinei Florea Nelega, care a venit de la Deva special pentru eveniment, și a promis că va continua să organizeze evenimente culturale de anvergură în Anul Centenar, „deoarece respectul nostru față de moștenirile primite de veacuri și perpetuarea tradițiilor reprezintă o cinste și o onoare pentru Primăria și comunitatea din Berchișești”.